ВС РФ ракетой разрушили целый подъезд дома в Донецкой области: есть жертвы (фото, видео)

Спасатели нашли тело погибшей женщины. Под завалами может находиться еще один человек, рассказали в МВД.

Related video

Ночью 15 ноября Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по городу Селидово Покровского района Донецкой области. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

"Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по г. Селидово Покровского района Донецкой области. В результате произошло разрушение подъезда 4-этажного жилого дома", — сказал Игорь Клименко.

Важно

Россияне готовятся к массированным обстрелам Украины: как спецслужбы пытаются помешать им

Он отметил, что на месте обстрела работники ГСЧС и полицейские спасли раненых мужчину и женщину, которых доставили в больницу. Кроме этого, на четвертом этаже спасатели помогли выбраться из поврежденной квартиры трем людям, в том числе и ребенку.

По словам Игоря Клименко, под завалами нашли тело женщины, вероятно, под руинами может быть еще как минимум один человек.

Исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз рассказал, что за минувшие сутки 14 ноября российские военные ранили трех жителей Селидово. С начала полномасштабного вторжения оккупанты убили 1770 жителей Донецкой области и ранили 4304.

"Общее количество жертв россиян в Донецкой области указано без учета Мариуполя и Волновахи", — добавил Игорь Мороз.

Напомним, ночью 14 ноября российские военные атаковали мирные города Украины. Для этого враг использовал ударные дроны, баллистическую и управляемую авиационную ракеты. Силы и средства Воздушных сил вместе с противовоздушной обороной Сил обороны уничтожили семь беспилотников Shahed-136/131. Однако звуки взрывов слышали жители в Днепропетровской, Хмельницкой и Харьковской областях.

14 ноября в Министерстве энергетики Украины рассказали, что в результате вражеских обстрелов пострадали электросети шести областей. На шахте в Донецкой области произошел перепад напряжения, в результате чего начался пожар, в тот момент под землей находилось 45 горняков.