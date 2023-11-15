ЗС РФ ракетою зруйнували цілий під'їзд будинку на Донеччині: є жертви (фото, відео)

Рятувальники знайшли тіло загиблої жінки. Під завалами може перебувати ще одна особа, розповіли в МВС.

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Вночі 15 листопада Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по місту Селидове Покровського району Донецької області. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.

"Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по м. Селидове Покровського району на Донеччині. В результаті відбулось руйнування під’їзду 4-поверхового житлового будинку", — сказав Ігор Клименко.

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Він зазначив, що на місці обстрілу працівники ДСНС та поліцейські врятували поранених чоловіка та жінку, яких доставили до лікарні. Крім цього, на четвертому поверсі рятувальники допомогли вибратися із пошкодженої квартири трьом людям, зокрема й дитині.

Зі слів Ігоря Клименка, під завалами знайшли тіло жінки, ймовірно, під руїнами може бути ще щонайменше одна особа.

Виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз розповів, що за минулу добу 14 листопада російські військові поранили трьох жителів Селидового. Натомість від початку повномасштабного вторгнення окупанти вбили 1770 жителів Донецької області та поранили 4304.

"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині вказана без урахування Маріуполя та Волновахи", — додав Ігор Мороз.

Нагадаємо, вночі 14 листопада російські військові атакували мирні міста України. Для цього ворог використав ударні дрони, балістичну та керовану авіаційну ракети. Сили та засоби Повітряних сил разом із протиповітряною обороною Сил оборони знищили сім безпілотників Shahed-136/131. Проте звуки вибухів чули жителі в Дніпропетровській, Хмельницькій та Харківській областях.

14 листопада в Міністерстві енергетики України розповіли, що внаслідок ворожих обстрілів постраждали електромережі шести областей. На шахті в Донецькій області стався перепад напруги, в результаті чого розпочалася пожежа, в той момент під землею перебувало 45 гірників.