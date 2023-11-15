Авиационная техника КНР вызвала интерес у стран Ближнего Востока: что показали китайцы в Дубае

Отельно специалистами были отмечены самолеты J-10C воздушных сил НОАК, пакистанский JF-17, а также беспилотный вертолет AR-2000. Китайские военные эксперты полагают, что КНР может стать основным поставщиком авиационной техники в страны Персидского залива.

Государственная корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC) представила на выставке Dubai Airshow 2023 полный спектр китайской авиационной продукции, включая истребители, вертолеты, учебные и транспортные самолеты, а также беспилотники. О том какими образцами китайской компании заинтересовались гости выставки в Дубае рассказали 14 ноября обозреватели Global Times.

На крытом стенде AVIC продемонстрировала передовую авиационную технику:

стелс-истребитель FC-31;

стратегический транспортный самолет Y-20;

тактический вертолет Z-20

беспилотные летательные аппараты Wing Loong-X и Wing Loong-2;

беспилотник вертикального взлета и посадки AR-36.

В центре стенда AVIC разместились полномасштабные модели беспилотных вертолетов AR-2000 и AR-500W, причем AR-2000 впервые представлен на зарубежной выставке.

Отдельно обозреватели обратили внимание на беспилотник AR-2000. Он оснащен электрооптической капсулой под носовой частью, радаром морского поиска и тремя ракетами под одной из сторон короткого горизонтального крыла.

"Это дает основания полагать, что он предназначен для действий на кораблях", — отметили обозреватели.

В материале также сказано о показательных выступлениях истребителей J-10C, входящих в состав пилотажной группы Bayi ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Китайский военный эксперт Хуан Гуожи отметил, что выступления J-10C позволят потенциальным заказчикам в регионе Персидского залива получить более полное представление о возможностях машины.

Также интерес вызвал новейший учебно-тренировочный самолет L-15, который уже получил контракт со стороны ОАЭ, а также вариант самолета JF-17 Block 3 ВВС Пакистана. На это обратил внимание китайский эксперт Фу Цяньшао.

"Не исключено, что страны Ближнего Востока рассмотрят возможность приобретения JF-17, J-10C или даже FC-31. Обладая передовыми технологиями и достаточными производственными мощностями, мы возлагаем большие надежды на то, что Китай сможет стать основным поставщиком авиационной техники на Ближний Восток", — подчеркнул он.

В целом специалисты ожидают, что арабские страны проявят большой интерес к оружию и технике из Китая на фоне ограничений со стороны других поставщиков.

Репортаж с выставки Dubai Airshow 2023

Напомним, Минобороны США опубликовало 15 секретных видео опасного поведения китайских летчиков, которые пролетали вблизи американских самолетов в международном воздушном пространстве Восточно- и Южно-Китайского морей. Как выяснилось с 2021 года подобных случаев было 180 — это больше, чем за последние 20 лет.