"Сталевий кордон" взял в плен "горе-разведчика", которого на поле боя бросили побратимы (видео)

Российские военные наткнулись на минно-взрывное заграждение, после чего оставили одного из своих собратьев. Украинские бойцы эвакуировали раненого оккупанта с поля боя.

На Сватовском направлении украинские бойцы бригады "Сталевий кордон" Гвардии наступления пленили российского разведчика. Об этом сообщили в пресс-службе МВД в Telegram.

"Бойцы бригады "Сталевий кордон" Гвардии наступления взяли в плен российского разведчика", — говорится в сообщении.

В МВД рассказали, что удалось пленить 38-летнего россиянина, который работал слесарем-ремонтником, его мобилизовали в ряды ВС РФ 5 октября 2022 года. Сначала он воевал в танковой бригаде, в частности строил укрепления на границе России с Украиной в Курской области.

Пресс-служба отметила, что позже оккупанта перебросили в разведывательное подразделение, где его переодели в военную форму, похожую на украинскую, и отправили проводить разведывательно-штурмовые действия. В результате российские военные наткнулись на минно-взрывное заграждение, однако после подрыва россияне оставили своего собрата.

Зато украинские бойцы эвакуировали с поля боя раненого оккупанта и оказали ему первую медицинскую помощь.

"Впоследствии горе-разведчик пополнит обменный фонд", — заявили в МВД.

Напомним, 14 ноября министр юстиции Денис Малюська рассказал, что в Украине российские военнопленные работают в производственных цехах на экономику нашего государства. В частности, они задействованы на деревообрабатывающем производстве, а именно плетут мебель из лозы и клеят пакеты.

Тогда же в Восточном оперативно-территориальном объединении Национальной гвардии Украины сообщили, что украинские военные взяли в плен еще четырех оккупантов на Запорожском направлении. Трое из российских военных были из 136-й отдельной мотострелковой бригады, тогда как еще один — из 1430-го мотострелкового полка РФ.