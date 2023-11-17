Ситуация на фронте сложная, и это аргумент для НАТО усилить поддержку Украины, — Столтенберг

По словам генсека Альянса, Запад не может допустить победы Путина в Украине, поскольку это станет сигналом для других авторитарных лидеров безнаказанно применять силу и забирать все, что они пожелают.

Обстановка на украинских фронтах остается сложной, и Россия не намерена приходить к миру. В такой ситуации странам-членам НАТО необходимо усилить поддержку Украины, чтобы не позволить президенту РФ Владимиру Путину одержать победу. Об этом 17 ноября заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции после встречи в Брюсселе с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

"Конечно, важно, чтобы все союзники продолжали придерживаться решений, которые мы совместно приняли на Вильнюсском саммите. Все главы государств и правительств, все союзники по НАТО обещали поддержать Украину, и не только потому, что победа президента Путина станет трагедией для украинцев, но и будет опасна для нас", — заявил генсек.

По его словам, в случае поражения Украины другие авторитарные лидеры поймут, что если они применят силу в отношении других государств и нарушат международное право, то они получат желаемое — это сделает мир более опасным, а Запад более уязвимым.

Что касается ситуации в Украине, то Столтенберг отметил попытки российских оккупантов наступать в районе Авдеевки, где обстановка остается сложной.

"Россия пытается начать наступательные операции, например, вокруг Авдеевки, но ситуация на поле боя сложнее, чем мы надеялись. Это не аргумент против поддержки, это аргумент в пользу большей поддержки Украины", — подчеркнул генеральный секретарь.

В заключение он напомнил, что украинцы вопреки многим прогнозам смогли оттеснить российские войска на севере страны и освободить часть территории, доказав способность защитить свой суверенитет.

"Это большая победа для Украины. Она победила как независимое суверенное государство в Европе. Россия многое потеряла. Украина — это стратегическое поражение президента Путина. Он не достиг того, чего хотел. Такова предыстория наших дальнейших действий по оказанию или обеспечению дальнейшей поддержки Украине", — подытожил Столтенберг.

Напомним, 17 ноября сообщил председатель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что на Авдеевском направлении противник снова активно атакует позиции Сил обороны. По его словам российские подразделения не только давят на флангах, но и пытаются штурмовать промзону.