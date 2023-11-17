ВСУ провели серию успешных действий в Херсонской области: в Генштабе раскрыли детали

По данным украинского командования, ВС РФ почти ежедневно осуществляют от 4 до 10 попыток выбить украинские силы занимаемых позиций, неся при этом большие потери.

Силы обороны Украины совершили несколько успешных операций на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении. Об этом идет речь в публикации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook 17 ноября.

Сообщается, что в Херсонской области сейчас проводятся диверсионные, рейдовые и разведывательные действия. Продолжаются тяжелые бои.

Украинские силы выявляют пути логистического снабжения боеприпасов и продовольствия ВС РФ. Также осуществляется разведка мест расположения личного состава и техники российских оккупантов с целью их дальнейшего уничтожения.

"Несмотря на достаточно серьезную линию укреплений и мощное сопротивление врага, удалось провести несколько удачных и успешных действий", — сообщили в ВСУ.

Как отмечают в Генштабе, одной из главных задач является максимальное оттеснение оккупантов от правого берега, чтобы обезопасить мирных жителей от регулярных вражеских обстрелов.

"Чем дальше российская артиллерия будет стоять от Херсона — тем лучше", — подчеркнули в командовании.

В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке в Херсонской области Фото: Скриншот

Также сообщается, что оккупанты почти ежедневно осуществляют от 4 до 10 попыток выбить украинские силы с занимаемых позиций, неся при этом существенные потери техники и личного состава. В связи с этим враг вынужден перебрасывать подразделения с других направлений.

По данным командования, с начала упомянутых мероприятий ВС РФ потеряли 1216 человек личного состава убитыми и 2217 ранеными, 24 танка, 89 артиллерийских систем и минометов, 135 единиц разнообразной автомобильной техники, 48 боевых бронированных машин, 9 РСЗО, 14 плавсредств, 140 БПЛА, 15 единиц специальной техники, 4 командных пункта и 29 складов с боеприпасами.

Ситуация в Херсонской области: что известно

Напомним, 17 ноября на странице "Морской пехоты" в Фейсбук появилось сообщение о том, что Силы обороны Украины смогли закрепиться на нескольких плацдармах на левом берегу Днепра. Отмечается, что во время боев оккупанты понесли большие потери в живой силе и технике.

Аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете отметили, что 16 ноября ВСУ проводили масштабные операции на левом берегу Херсонской области и, вероятно, продвинулись у Крынок, что в 30 километрах к северо-востоку от Херсона, в двух километрах от реки Днепр и около четырех километров к северу от восточного 58 шоссе.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Евгений Ерин в комментарии СМИ предположил, что на левом берегу Херсонской области Вооруженные силы Российской Федерации будут пытаться осуществить перегруппировку из-за серии успешных действий ВСУ.