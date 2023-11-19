"Заупокойные" заявления: экс-полковник ФСБ РФ объяснил, кто рассказывает о "смерти" Путина (видео)

По мнению российского оппозиционера Гудкова, на самом деле Путин вряд ли умер. Если бы это действительно произошло, то в России началась бы "грызня", которую все сразу бы заметили.

В окружении президента РФ Владимира Путина есть люди, которым выгодно время от времени распространять информацию о его смерти. В случае, когда глава Кремля все же умрет, в России сразу все изменится. О некоторых деталях ситуации в РФ рассказал экс-полковник ФСБ и нынешний оппозиционный российский политик Геннадий Гудков. Комментарий оппозиционера прозвучал в эфире портала "24 канал".

В эфире портала напомнили 30-минутное выступление главы ФСБ РФ Николая Патрушева, которое звучало как действительно "заупокойное заявление". В частности, россиянин говорил о Путине в прошедшем времени: "Он подробно знал положение дел в стране, имел четкую программу действий, видел цель, представлял задачи", — говорил кремлевский чиновник.

Геннадий Гудков оценил концепцию о мертвом Путине, который якобы умер 26 октября и "лежит в холодильнике". По его мнению, эта концепция "неплохая — она разрушает имидж Путина, ослабляет его". Однако, с другой стороны, если подобная информация распространяется, то это выгодно "кому-то очень сильному и влиятельному, кто может спорить с Путиным".

Таким образом, подытожил Гудков, действовать подобным образом может, например, человек, который рассматривается как "регент Путина". Оппозиционер указывает, кто это может быть: "все смотрят на Патрушева". С другой стороны, вспоминает владельца "Роснефти" Игоря Сечина — он, по его мнению, является не менее влиятельным. Наконец признал, что точной информацией не располагает.

Однако на данный момент по всем признакам властитель Кремля все же жив, отметил оппозиционер. Если бы это было не так, то "это вызвало бы ужасную турбулентность в верхних эшелонах власти". Поскольку этой "турбулентности" нет, то нет и "грызни, ссор, "подстав", расправ, арестов".

Информация о смерти Путина — см. с 40:05

Умер ли Путин — детали ситуации

Отметим, 26 октября российский политолог Валерий Соловей сообщил, что якобы Путин умер, но о его смерти официально не сообщили. Зато главу Кремля держат в холодильнике, а вместо него политикой занимаются его двойники.

О похожей ситуации писало западное издание Newsweek. Журналисты указывали, что вместо Путина действительно действуют двойники. Причем один из этих двойников намеренно должен приехать в Китай и познакомиться с лидером КНР Си Цзиньнином. Повод для знакомства — китайские чиновники должны оценить, можно ли с ним иметь дело.

Российский блогер Марк Фейгин обнародовал свое мнение относительно того, кому выгодны сообщения о смерти главы Кремля. В частности, отметил, что это может быть выгодно самому Кремлю — показать, что Путин "неубиваемый".

Напоминаем, 11 ноября в медиа отметили, что Николай Патрушев выступил на фоне карты РФ, на которой не было обозначено территорий, оккупированных в Украине. Между тем глава ФСБ заявил, что в Москве планируют установить дополнительные установки ПВО, чтобы защититься от возможных ударов ВСУ.