Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что российская противовоздушная оборона уничтожила беспилотник над городским округом Электросталь. Минобороны РФ подтверждает информацию об атаке БПЛА и традиционно обвиняет Украину.

Вечером 19 ноября в Российской Федерации заявили об атаке БПЛА по объектам на территории Москвы и Московской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России в Telegram.

"19 ноября в 23:20 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве РФ отметило, что российские средства противовоздушной обороны якобы перехватили беспилотник над территорией Московской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что атака дрона была якобы отражена в городском округе Электросталь. По его словам, беспилотник летел на Москву.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — подчеркнул он.

В росСМИ показали уничтожение дрона над Богородским округом в Подмосковье. Журналисты рассказали, что обломки дрона упали на Горьковское шоссе в районе Старой Купавны, предварительно обломки задели одну из машин.

По состоянию на 2:00 мск дорогу в районе Старой Купавны было перекрыто, рассказало российское издание. В частности, обломки дрона лежать на асфальте, обошлось без пострадавших.

Напомним, 16 ноября губернатор Курской области России Роман Старовойт заявил о якобы обстреле Суджанского района. Россиянин обвинил Украину в атаке. С его слов, прилеты были зафиксированы возле села Мартыновка.

В тот же день стало в росСМИ заявили о том, что украинские бойцы якобы впервые атаковали РФ с помощью беспилотных летательных аппаратов Columba. Журналисты утверждали, что это якобы испанские БПЛА, однако по данным открытых источников, эти дроны производят в Украине.