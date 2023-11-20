ВС РФ применяют запрещенные мины ПОМ-2, — Тарнавский о ситуации на фронте

За сутки российские оккупанты нанесли авиационный и ракетный удары, провели 29 боевых столкновений и осуществили 544 артобстрела на Таврическом направлении, рассказали в командовании.

Вооруженные силы Российской Федерации применяют запрещенные международными соглашениями противопехотные мины на территории Украины. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram.

"Российские оккупанты продолжают применение на территории Украины запрещенных международными соглашениями противопехотных мин, в частности ПОМ-2", — сказал Александр Тарнавский.

Он отметил, что на Таврическом направлении российские военные за сутки нанесли авиаудар, ракетный удар, провели 29 боевых столкновений и осуществили 544 артобстрела. Тогда как украинские бойцы держат оборону на Авдеевском направлении, а на Мелитопольском — продолжается ведение наступательной операции.

Потери врага на Таврическом направлении

По словам Александра Тарнавского, общие потери оккупантов составили 283 человека. Также трое военных РФ сдались в плен.

Кроме этого, украинские военные поразили восемь единиц военной техники врага, а именно:

ББМ;

четыре беспилотных летательных аппарата;

три автомобиля.

Также был уничтожен склад боеприпасов.

ПОМ-2: что известно

Советская противопехотная мина осколочная натяжного действия ПОМ-2 предназначена для выведения из строя личного состава врага. Она устанавливается средствами дистанционного минирования. После подрыва заряда поражение наносится осколками, на которые дробится корпус. Время боевой работы мины может составлять от 4 до 100 часов, затем срабатывает устройство самоликвидации.

Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 19 ноября сообщили, что в Донецкой области российские военные впервые применили кассетные авиабомбы. По информации россиян, авиабомбы были модернизированы, в частности их сделать планировочными.

15 ноября спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун рассказал, что российское командование готовит новые отряды для штурмов на Таврическом направлении. Враг использует небольшие группы пехоты для штурмов, эта тактика направлена на усложнение работы средствам поражения ВСУ.