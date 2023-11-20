Обслуживает дворцы Путина: подполье разведало воинскую часть в Москве (фото, видео)

Воинская часть в столице РФ покупает услуги по ремонту вместо вооружения. Она занимается обслуживанием дворцов Путина и принимает на себя все госзакупки, рассказали в подполье.

Украинское подполье провело наблюдение за военной частью № 66631 в Москве (Российская Федерация). Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Атеш" работает в Москве! Наши агенты провели наблюдение воинской части № 66631, которая находится в подчинении ФСО России (Федеральной службы охраны Российской Федерации, — ред.) в Москве. Эта удивительная часть не ведет боевых действий", — говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что воинская часть покупает услуги по ремонту дворцов вместо пушек, ракет и других автоматов. В частности, воинская часть занимается обслуживанием дворцов российского президента Владимира Путина и принимает на себя все госзакупки.

"Возможно, именно там готовят завтрак, обед и ужин для президента РФ", — заявили в "Атеш".

Кроме этого, украинское подполье поделилось координатами воинской части в Москве — 55.747546, 37.727859.

В партизанском движении отметили, что партизаны 24\7 ищут возможность нанести максимальный вред российским оккупантам не только на оккупированной части Украины, но и в самой столице РФ — Москве.

"Различные методы и творческий подход — основа подходов к партизанской работе", — добавили партизаны.

Напомним, 18 ноября стало известно, что украинские партизаны проникли в одну из частей Росгвардии во временно оккупированной Евпатории в Крыму. В результате чего агентам "Атеш" удалось узнать количество военной техники и личного состава врага.

15 ноября в "Атеш" рассказали об обнаружении базы российских военных в Донецкой области. На эту базу прибывают мобилизованные россияне, которых затем отправляют на фронт.