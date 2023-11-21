ВС РФ ночью атаковали Украину ракетами и Shahed: есть жертвы и попадания, подробности (фото)
Российские военные запустили по Украине десять ударных БПЛА, четыре зенитные управляемые ракеты С-300 и крылатую ракету наземного базирования "Искандер-К". Силы противовоздушной обороны уничтожили девять дронов и крылатую ракету, рассказали в Воздушных силах.
В ночь с 20 на 21 ноября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов, зенитных управляемых ракет и крылатой ракеты. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных силах в Telegram.
"В ночь на 21 ноября 2023 года р*шисты атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск — РФ) 10-ю ударными БПЛА типа Shahed. Также противником было выпущено 4 зенитные управляемые ракеты С-300 на Донецком направлении и одну крылатую ракету наземного базирования "Искандер-К" из района Джанкой (Крым)", — говорится в сообщении.
В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил было уничтожено девять российских беспилотников типа Shahed-131/136 и крылатую ракету типа "Искандер-К". В ВС отметили, что были задействованы подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения.
Взрывы в Днепропетровской области
Председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак рассказал, что ночью оккупанты атаковали Никопольский район. По одному из сел Марганецкой громады враг ударил из тяжелой артиллерии. Обошлось без погибших и пострадавших. По словам Лысака, на остальных территориях области было спокойно — с воздушными тревогами, лишь бы без обстрелов.
"Наша ПВО — мощь. Поздно вечером защитники неба уничтожили над областью вражескую ракету", — заявил Сергей Лысак.
Взрывы в Хмельницкой области
Первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин отметил, что ночью во время воздушной тревоги в регионе работала противовоздушная оборона.
"По состоянию на это время сообщений в соответствующие службы о пострадавших или повреждения инфраструктуры не поступало. Спасибо ВСУ за отличную работу!" — сказал Тюрин.
Взрывы в Николаевской области
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что ночью 21 ноября в 01:13 российские оккупанты нанесли артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. По его словам, обошлось без пострадавших.
Взрывы в Волынской области
Председатель Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко сообщил, что в регионе был уничтожен беспилотник типа Shahed.
"По информации военных, на Волыни были уничтожены беспилотники типа "шахед". Пострадавших нет, ситуация под контролем", — сказал он.
Взрывы в Донецкой области
В Селидовской городской военной администрации заявили, что враг атаковал город Селидово двумя ракетами С-300.
"Под ударом оказалась Селидовская центральная городская больница, 3 здания значительно повреждены.", — говорится в сообщении.
В МВА отметили, что в результате удара пострадали семь больных, сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии, им оказана необходимая помощь.
Напомним, ночью 21 ноября российские военные совершили атаку дронами-камикадзе на Украину. Воздушную тревогу объявили в ряде областей. Первые сообщения об атаке появились вечером 20 ноября.
Ночью 21 ноября оккупанты нанесли массированный удар по Новогродовской городской громаде Донецкой области. В частности, ракеты типа С-300 попали по территории шахты "Котляревская", в результате чего погиб 63-летним местный житель Виктор Кужель. Также под обстрел попала Центральная городская больница в городе Селидово.