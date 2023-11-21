"Мы хотим справедливости": Украина имеет право ликвидировать Путина, − Зеленский (видео)

По словам главы государства, Киев не заинтересован в мире любой ценой и считает, что Кремль не готов сейчас завершать полномасштабную войну.

Украина имеет полное право устранить президента РФ Владимира Путина, поскольку защищается от вооруженной агрессии. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Sun от 20 ноября.

Отвечая на вопрос о том, воспользуются ли в Киеве возможностью устранить российского лидера, украинский президент заявил, что Украина имеет полное право защищать свою землю.

"Мы не верим, что Путин или Россия хотят положить конец войне. Они хотят нас убить. А мы хотим справедливости. Поэтому мы не говорим о мире любой ценой", — сказал Зеленский.

Президент также признался, что сам пережил ряд покушений на свою жизнь. Он отметил, что не помнит точное количество попыток, однако речь может идти о не менее чем 5-6 инцидентах. По словам украинского лидера, больше всего запомнился первый раз.

"Это было наиболее интересно, когда это было впервые. А дальше это как COVID − сначала люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень страшно, а потом просто разведка говорит тебе детали, что была еще одна группа, которая прибыла в Украину и пыталась это сделать", — вспоминает Зеленский.

Владимир Зеленский рассказал о совершенных на него покушениях

Напомним, в разговоре с журналистом Владимир Зеленский упомянул о том, в Кремле до сих пор очень хотят сместить его с поста президента. По его словам, для этого россияне готовы использовать любые методы.

В ходе интервью украинский лидер также заявил, что мир находится на пороге Третьей мировой войны, а Украина не выстоит без поддержки Запада. Он заверил, что следующими жертвами России после поражения Украины были бы страны-члены НАТО.