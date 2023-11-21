Мигранты мерзнут не по своей воле: РФ ведет гибридную войну против Финляндии, — ISW

По оценкам аналитиков, весьма маловероятно, что мигранты хотят оставаться на финской границе при минусовой температуре по собственному желанию. Судя по всему, власти РФ имеют к этому отношение.

Российское руководство, судя по всему, задействует "известную тактику гибридной войны", чтобы спровоцировать миграционный кризис на границе с Финляндией. Об этом сообщает "Институт изучения войны" (ISW) в сводке от 20 ноября.

Представители аналитического центра, который базируется в Вашингтоне, на протяжении нескольких дней сообщали о том, что Финляндия закрыла четыре пропускных пункта на своей юго-восточной границе с РФ.

Погранслужба Финляндии сообщила, что с сентября у границы находятся около 300 просителей убежища: по большей части выходцев из Ирака, Йемена, Сомали и Сирии.

За две недели с 7 по 14 ноября имело место 89 пересечений границы со стороны мигрантов, то есть значительно больше, если сравнивать с периодом с середины июля по 12 ноября, когда было больше 91 случая.

Десятки мигрантов прибыли на закрытые финские КПП Нуйямаа и Ваалимаа в минувшую субботу и грелись у костра при минусовой температуре. По этой причине официальные Хельсинки говорят о вероятности закрытия всей границы с РФ.

По словам премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, есть признаки того, что "иностранные власти или другие субъекты" сыграли свою роль в оказании помощи людям в незаконном пересечении границы.

Вместе с тем, по оценкам ISW, представляется маловероятным, что мигранты продолжат оставаться на финской границе в минусовых погодных условиях "по собственному желанию".

Вероятно, неким образом власти РФ имеют к этому отношение, отметили в ISW.

Напомним, что из-за наплыва мигрантов из РФ власти Финляндии направили к границе военных и строят укрепления.

Также сообщалось, что в Финляндии решили направить Украине военную поддержку на €100 млн.