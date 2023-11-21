Лежит с 2022 года: под Запорожьем нашли около 200 тонн гуманитарной помощи (фото)

По словам главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, найденные товары были переданы на нужды украинских военных.

В Запорожской области было обнаружено около 200 тонн материальных ценностей, которые хранились в течение длительного времени без соответствующих договоров. Об этом написал глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в своем Telegram-канале 21 ноября.

"Имеем неожиданное продолжение скандала вокруг хищения гуманитарной помощи", — констатировал чиновник.

Сообщается, что товары были найдены на базе одного из предприятий и хранились там еще с 2022 года. Юрий Малашко полагает, что кто-то пытался их спрятать.

Глава ОВА также подчеркнул, что гуманитарная помощь уже передана тем, кто в ней нуждается больше всего. Речь идет об украинских военнослужащих.

"Сейчас все материалы по факту хищения гуманитарки переданы в правоохранительные органы. Лица, ответственные за совершенное преступление, непременно будут привлечены к уголовной ответственности!" — заявил Малашко

Хищение гуманитарной помощи в Запорожской области: что известно

Напомним, в августе прошлого года НАБУ сообщило, что сотрудников Запорожского горсовета подозревают в незаконном присвоении гуманитарной помощи, легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконном обогащении.

В сентябре того же года Евгений Шевченко, который называет себя "внештатным агентом" НАБУ заявил, что ведомство получило информацию о том, что к масштабному разворовыванию гуманитарной помощи в Запорожской области могут быть причастны топ-чиновники из Офиса президента и "Слуги Народа".

В январе 2023 года СМИ сообщили, что заместитель главы Запорожской областной военной администрации Злата Некрасова отпраздновала Новый год в Таиланде. Журналисты предположили, что чиновница фигурирует в производстве НАБУ о хищении гуманитарной помощи.