Экс-посол США в Украине назвал цель визита главы Пентагона в Киев (видео)

Пентагон, по мнению Джона Хербста, может оценивать ситуацию, наблюдать, способна ли Украина хотя бы некоторое время справиться без американской поддержки.

Визит руководителя Пентагона Ллойда Остина может свидетельствовать о том, что он намеревался убедиться, насколько Украина может справиться без новых поставок оружия из США. Джон Хербст, бывший посол США в Украине, в эфире Новини.LIVE высказал свое мнение.

Сейчас важный момент по поставкам американской помощи Украине. Визит Ллойда Остина свидетельствует о поддержке нашего государства, но и о других аспектах. По мнению Хербста, Пентагон может оценивать ситуацию, наблюдать, способна ли Украина хотя бы некоторое время справиться без американской поддержки.

Он напомнил, что американские политики сейчас обсуждают вероятность принятия нового закона с огромной помощью США для Украины. Сроки его возможного принятия неизвестны.

"Я не знаю точно, когда мы его увидим", — пояснил он.

Джон Хербст обратил внимание на заявление нового спикера Палаты представителей, который заверил, что США не может забыть об Украине, поскольку американские интересы требуют продолжения помощи для Украины. По его словам, некоторые республиканцы готовы препятствовать принятию этих законов как для Украины, так и для Израиля.

"У Джонсона в Палате представителей есть небольшая банда республиканцев, которые не разбираются в американских интересах, и они препятствуют этой помощи", — предостерегает экс-посол США в Украине.

Визит главы Пентагона в Киев

Министр обороны США Ллойд Остин в понедельник, 20 ноября, прибыл в Киев с визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинские эксперты считают, что Ллойд Остин приехал в Украину накануне заседания "Рамштайн", чтобы отразить уровень отношений между Украиной и США, и ждать плохих новостей не стоит. Визит подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Украины.

Напомним, 21 ноября Зеленский заявил, что без помощи Запада Украина проиграет в войне. Президент назвал две страны, которые могут остановить наступление российских войск.