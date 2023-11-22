Сбрасывают КАБы: ВС РФ увеличили количество штурмов и авиаударов на Таврическом направлении

По данным командования, у россиян также увеличились потери живой силе и бронетехнике. Только за прошедшие сутки в операционной зоне "Таврия" ликвидирован 491 человек, еще семь захватчиков сдались в плен.

Вооруженные силы Российской Федерации увеличили количество штурмов и авиаударов на Таврическом направлении. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

"Российские оккупанты резко увеличили количество штурмовых действий и авиаударов. Сбрасывают КАБы с Су-35", — сказал Александр Тарнавский.

Он отметил, что на Таврическом направлении оккупанты нанесли ракетный и 29 авиаударов, провели 38 боевых столкновений и осуществили 911 артобстрелов за сутки. Тогда как на Авдеевском направлении украинские защитники и защитницы стойко держат оборону, а на Мелитопольском — продолжается ведение наступательной операции.

Потери оккупантов на Таврическом направлении

По словам Тарнавского, увеличились потери ВС РФ в живой силе и бронетехнике. В частности, общие потери врага в операционной зоне ОСУВ "Таврия" составили 491 человека, семь военных РФ сдались в плен.

Украинские военные уничтожили 21 единицу военной техники врага, а именно:

три танка;

три ББМ;

ПТРК;

шесть БПЛА;

четыре автомобиля;

четыре единицы спецтехники, в том числе и самоходную реактивную установку разминирования УР-77 "Метеорит".

три склада боеприпасов.

Также было повреждено 11 единиц техники врага, добавил Александр Тарнавский.

Напомним, 18 ноября пограничники бригады Гвардии Наступления "Стальной Граница" рассказали о поражении экскаватора российских военных на Купянском направлении. Это удалось сделать с помощью трофейного FPV-дрона.

17 ноября стало известно, что бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский автомобиль "Урал-4320" с боекомплектом к РСЗО "Град" на Южном направлении. Военные навели огонь артиллерии и нанесли удары FPV-дронами по цели.