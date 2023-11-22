"Атеш" нашел базу ВС РФ в Горловке: что удалось выяснить (видео)

Российские военные разместились в профилактории в Горловке. Партизанское движение с каждым днем набирает обороты в городе, ведь гражданские устали от наличия оккупантов, рассказали в подполье.

Украинское подполье разведало место размещения российских военных во временно оккупированной Горловке Донецкой области. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Атеш" разведала место размещения российских войск в Горловке. Наши агенты узнали, где находятся оккупанты в Донецкой области", — говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что личный состав Вооруженных сил Российской Федерации разместился в профилактории, его координаты — 48.297055, 37.990780.

В подполье отметили, что движение "Атеш" с каждым днем набирает обороты в Горловке, ведь местные жители "устали от наличия оккупационных войск в своем городе". Кроме этого, партизаны заявили, что прилагают максимальные усилия для того, чтобы держать под контролем все виды деятельности врага в Донецкой области и максимально быстро информировать украинских военных.

Напомним, 22 ноября стало известно, что украинское подполье провело разведку военной базы российских военных во временно оккупированном Перевальном Симферопольском районе в Крыму. В частности, партизаны провели доразведку в 126-й отдельной бригаде береговой обороны РФ.

Ночью 22 ноября партизаны провели ночную разведку на военной базе РФ в городе Тольятти Самарской области. В "Атэш" отметили, что территория базы огорожена колючей проволокой, камерами наблюдения и другими средствами защиты.