"Это бред": ветеран АТО Брест развенчал миф о микрочипах из стиральных машин в российских дронах (видео)

По мнению ветерана, обобщенные санкции в отношении страны не работают вообще, поэтому требуются только адресные ограничения.

Ветеран АТО Мартин Брест развенчал миф о "микрочипах из стиральных машин" в российской технике, назвав это "бредом". Об этом он рассказал в эфире "5 канала".

Эти истории, что они (россияне. — Ред.) разбирают стиральные машины, чтобы выломать чип для БПЛА. Это фигня. Это бред. Все у них нормально. Работают американские микросхемы, работают индийские. Да, это получается дороже, но они это находят", — уточнил Брест.

И добавил: неизвестно, кто забросил слухи, что россиянам сложно наладить производство военной техники, что Россия столкнулась с нехваткой деталей из-за санкций.

"На самом деле это оттуда — чмони, мобики, производство из г***на и палок. Нам, украинцам, довольно сложно называть россиян россиянами, мы постоянно что-то себе надумываем. А все началось из-за презрения к российской армии", — говорит ветеран.

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И подчеркивает, что для нынешней ситуации достаточно удачно подходит фраза из советского прошлого: "Враг сильный и коварный".

Брест рассказал, что россияне научились правильно вкладывать свои деньги, которые просто текут у них из-под земли – газ, нефть. Они покупают все, что нужно, потому что общие санкции в отношении страны не работают вообще.

"Работают только адресные санкции, например, по фамилии Рогозин. Просто берется пакет денег, пересекается граница и в РФ отгружается все необходимое для производственной линии", — констатирует Брест.

На вопрос журналистки, если враг сильный, то какие мы, украинцы, ветеран АТО ответил, что мы упрямы и в большинстве своем очень умны.

"К примеру. Предприятие, начавшее работать практически с "нуля", при этом не имело никаких серьезных skills для производства БПЛА, менее чем через год делает ударный беспилотник с нормальной дальностью", — констатирует ветеран.

При этом отмечает, что такая работа в России и стоила бы значительно дороже и длилась не менее 3-5 лет.

По мнению Мартина Бреста, нужно прекратить говорить о том, что мы не готовились к войне, и ругать во все стороны любую власть, потому что никому от этого не легче.

"Сейчас у нас легкий плюс, если будет минус — полетят ракеты", — подчеркнул ветеран АТО.

Напомним, Фокус писал, что 6 ноября гендиректор "Укроборонпрома" высказался и по разработке ОТРК "Сапсан". По его словам, ракетная программа сверхсекретная, но отметил, что люди работают и мотивированы.

Кроме того, Фокус сообщал, что государственный концерн "Укроборонпром" приступил к серийному производству новых ударных дальнобойных беспилотников, имеющих лучшие технические и функциональные характеристики, чем иранские дроны-камикадзе Shahed.