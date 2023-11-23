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Военный Фокус Российско-украинская война

Испытания на поле боя: Минобороны упрощает поставки нового оружия в войско

Александр Матвиенко
САУ "Богдана" прошла испытания на поле боя

Отныне от момента заключения контракта до поставки оружия на поле боя может уйти до 20 дней вместо нескольких месяцев.

Министерство обороны Украины ускорило поставки новых образцов вооружения в армию. Теперь не надо ожидать разрешения на допуск к эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кабинет министров внес изменения в постановление от 25 февраля 2015 года под номером 345. Благодаря этому новейшие образцы вооружения будут поступать быстрее. Процесс должен сократиться до 20 дней. Однако в Минобороны отметили, что сроки могут измениться в зависимости от качества и полноты предоставленных материалов производителем.

Как работала система раньше

В ведомстве отметили, что ранее оружие или техника должна была пройти 6 этапов от момента заключения контракта до поступления в войска. Особенно затягивался процесс с выдачей приказа о допуске к эксплуатации. Ожидание бюрократических процедур могло длиться несколько месяцев. Также около месяца длилось согласование приказа о допуске между Минобороны и Генштабом.

Как будет работать новая система

Кроме того, что теперь не надо приказа о допуске к эксплуатации, обновление касается и других процедур. Испытания новой техники будет происходить прямо на поле боя. Если дальше не потребуется дополнительных испытаний, то оружие будет дальше использоваться. Примером в Минобороны назвали украинскую САУ "Богдана", которая прошла испытания на поле боя и пошла в серию.

Также Минобороны получило разрешение на приобретение самых востребованных классов БПЛА гражданского или двойного назначения даже если они не были допущены к эксплуатации и кодифицированы как предмет поставки.

Напомним, 22 ноября Умеров назвал 5 главных итогов заседания Рамштайн.

21 ноября СМИ писали, что Украина и Запад ищут варианты преодоления огромных минных полей.