Мобилизация в Украине: в ВСУ рассказали, когда будут призывать женщин на службу

Женщины-медики всегда были военнообязанными. Им нужно позвонить в ТЦК и СП, принести соответствующий пакет документов, пройти медосмотр и получить военно-учетные документы, рассказали в ВСУ.

Начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что сейчас в Украине не мобилизуют женщин. Об этом он сообщил в интервью New Voice.

"Мобилизации женщин пока нет. Здесь только добровольцы. Недавно был большой информационный вброс со стороны российской пропаганды о том, что женщин, которые имеют медицинское образование, будут мобилизовать. А речь шла лишь о том, что они должны стать на воинский учет, те, кто этого еще не сделал", — сказал Владимир Фитьо.

Он отметил, что женщины-медики всегда были военнообязанными, поэтому для них ничего не изменилось. По словам Фитьо, почти все женщины-медики имели свои военно-учетные документы, поэтому это касалось только той категории, которая по каким-то причинам не сделала этого.

Владимир Фитьо отметил, что военнообязанные женщины звонят в свой ТЦК и СП, приносят соответствующий пакет документов, проходят медосмотр, получают свой военно-учетный документ и продолжают заниматься своими делами. Однако таких женщин могут мобилизовать в случае необходимости.

"Если будет необходимость, их могут привлечь по мобилизации. Но — я подчеркиваю — это только когда будет необходимость. На данный момент была потребность выполнить норму закона, и чтобы понимать, какой реальный резерв таких профессий именно среди женщин", — добавил Владимир Фитьо.

Напомним, военнообязанные украинцы, стоящие на воинском учете, должны явиться в ТЦК и СП без повестки в некоторых случаях. В частности, в случае изменения учтенных данных или тогда, когда пришло время повторно пройти ВВК.

Ранее юрист LCF Law Group Владимир Романчук сообщил, что вручение повестки должно происходить только во время личной встречи. Тогда как случаи, когда просьбы явиться в ТЦК были переданы через родственников, по электронной почте, звонки или SMS-сообщениями — не является официальным вызовом.