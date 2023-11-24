Украина выделяет около 175 млрд гривен на ракеты и боеприпасы в 2024 году

По словам заместителя министра обороны Юрия Джигира, для Минобороны приобретение ракетного вооружения и снарядов является одним из ключевых приоритетов. Общий бюджет на 2024 год составляет 1,1 трлн гривен.

Министерство обороны Украины делает приоритетным приобретение ракетного вооружения и боеприпасов для Сил обороны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель министра обороны Юрий Джигир рассказал, что приобретение боеприпасов и ракет является одним из приоритетов для оборонного бюджета на 2024 год. На это планируют выделить около 175 млрд гривен.

"На это направление из средств, запланированных на 2024 год, пойдет примерно 175 миллиардов гривен. На военную технику — около 80 миллиардов гривен", — заявил Джигир.

Также он сказал, что следующим приоритетом для Минобороны будет ремонт поврежденной техники, а также предоставление запчастей к ней. Кроме этого Кабмин поставил задачу отдавать приоритет украинскому вооружению при закупках в 2024 году. По оценкам Минобороны, у украинского производителя сделают заказов на 190 млрд гривен. Однако они будут контрактоваться уже со следующего года.

Добавим, 10 ноября в Минобороны сообщили, что бюджет ведомства будет составлять 1,1 трлн гривен, из них 862 млрд гривен пойдет на содержание военных, 265,4 на приобретение оружия и ремонт техники, а еще 36,6 на восстановление инфраструктуры армии. На обеспечение деятельности Министерства выделено 663,7 млн гривен.

Напомним, 10 ноября в Пентагоне заявили, что пакеты помощи Украине будут меньше, потому что потрачены 96% выделенных на 2023 год средств.

14 ноября в Минобороны заявили, что они хотят сделать обеспечение ВСУ на 100% от украинского производителя.