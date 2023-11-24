Кричали и фотографировали: в соцсетях показали, как палестинцы провожали заложников (видео)

Палестинцы свистели и пытались снять памятные фото и видео, наблюдая за машинами, в которых Красный Крест вывозил заложников. Внутри одной из машин тем временем сидела шестилетняя девочка с мамой и 70-летние женщины.

Автомобили Международного комитета Красного Креста (МККК) пересекли границу Сектора Газа и Египта, везя израильтян, которые стали заложниками террористов ХАМАС. Когда авто приближались к воротам на контрольно-пропускном пункте, им пришлось двигаться в окружении палестинцев. Видео из Сектора Газа опубликовали в заметке соцсети X (ранее — Twitter) росСМИ RT.

В заметке, опубликованной около 18 часов (по Киеву), указывается, что место событий — КПП "Рафах" на границе с Египтом. На видео можно насчитать четыре машины МККК, которые с включенными фарами и флагами с красным крестом медленно продвигаются по улице. При этом слышен свист и улюлюканье местных жителей. Также к авто бросаются мужчины, которые пытаются заснять происходящее.

На видео, снятом под другим ракурсом, также хорошо слышны звуки, которыми жители Газы сопровождают машины с израильтянами.

Кроме этого видео, в сети можно отыскать кадры, на которых видно заложников. В частности, в одном из сообщений пользователя X показывают женщину с маленьким ребенком, женщин старшего возраста, которые выходят из какого-то здания и садятся в микроавтобус. Указывается, что это момент, когда люди выезжают с КПП "Рафах" в направлении Израиля.

В заметке указывают, кого именно спасли: 13 израильтян, 10 таиландцев, 1 филиппинец. Называют некоторые имена и публикуют фотографии спасенных людей: например, возвращаются домой 44-летняя Даниэль Алони и ее дочь Эмилия (6 лет), и две семидесятилетние женщины.

Заложники ХАМАС — спасение при участии Красного Креста

Около 17 часов 24 ноября стало известно, что террористы действительно отпустили часть заложников. Тогда СМИ писали, что к процессу спасения людей привлекли Международный Красный Крест.

Журналисты сообщили, что машины МККК выехали из города Хан-Юнис, расположенного на юге палестинского анклава. Согласно предварительным данным, террористы согласились вернуть 50 человек и могут вернуть больше, если продолжится режим прекращения огня.

Между тем в соцсети X МККК указали: "Это огромное облегчение, что после недельных страданий они наконец могут воссоединиться со своими семьями". Также отметили, что спасены 24 человека.

Отметим, 7 октября 2023 года террористы ХАМАС атаковали ряд израильских поселений, расположенных у границы с Сектором Газа. Во время атаки нападавшие убили полторы тысячи человек — гражданских и военных. Кроме того, около 200 человек захватили в заложники, в том числе — женщин разного возраста, детей, мужчин.

Армия обороны Израиля начала спецоперацию, целью которой было освободить Газу от террористов. В ноябре израильские военные сообщили, что обезвредили определенную часть руководителей ХАМАС, уничтожили командные пункты и достигли поставленной цели. 23 ноября стало известно, что объявляется перемирие, во время которого планируют вернуть заложников. При этом в Минобороны Израиля заявили, что перемирие продлится недолго и после этого продолжится борьба.

Напоминаем, 24 ноября в ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС нарушили перемирие уже через 15 минут после начала: указали, палестинцы выпустили ракету в направлении израильской территории. Накануне израильское командование объяснило, что бои с террористами продолжаются в 400 туннелях, построенных под Сектором Газа.