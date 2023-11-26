БПЛА атаковали четыре области России: один из дронов попал в многоэтажку (фото, видео)

Беспилотники атаковали четыре области России — Московскую, Тульскую, Калужскую и Брянскую. В Туле возле жилого дома, как отмечают региональные журналисты, также обнаружили обломок ракеты.

Утром 26 ноября беспилотные летательные аппараты атаковали четыре области Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве обороны России в Telegram.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В 3:46 в оборонном ведомстве РФ отметили, что российские средства противовоздушной обороны якобы уничтожили 11 беспилотников над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. Зато в 5:21 в пресс-службе Минобороны появилась информация об уничтожении девяти дронов.

Взрывы в Московской области

Мэр Москвы Сергей Собянин в 3:25 заявил, что ночью БПЛА якобы предприняло попытку массовой атаки. В частности, ПВО сбила БПЛА, летевшие на Москву, в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе. По его словам, предварительно в результате атаки нет пострадавших и серьезных разрушений. Позже он сообщил, что в московском округе Подольск был уничтожен еще один БПЛА, разрушений и пострадавших в результате падения обломков дрона также нет.

В 4:52 он рассказал, что российские силы ПВО обнаружили еще один дрон, который летел в Москву.

"Обнаружена и пресечена силами ПВО еще одна попытка пролета беспилотника к Москве (в Раменском городском округе). Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет", — сказал Сергей Собянин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утверждал, что силы ПВО Минобороны якобы перехватили пять дронов над четырьмя муниципалитетами Московской области — в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах.

"В 3 случаях есть повреждения строений на земле, к счастью, погибших и пострадавших нет", — сообщил он.

Взрывы в Тульской области

По сообщению издания Shot, в Тульской области якобы были уничтожены два беспилотника, один из которых, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле на улице Хворостухина. Журналисты рассказали, что в результате этого мужчина и две женщины получили порезы и царапины от разбившегося стекла в доме. Они не нуждались в госпитализации.

"Взрывчатых веществ после попадания беспилотника ВСУ в дом в Туле не обнаружено, по нашим данным. Взрывотехники продолжают обследовать территорию и собирать детали и обломки аппарата. Жителей дома пока обратно в свои квартиры не пускают", — отметило росСМИ.

Медиа "Тульские новости" со ссылкой на губернатора области Алексея Дюмина заявило, что один из жильцов дома, в который попал БПЛА, получил легкие ранения.

Издание Mash в 8:49 сообщило о новых взрывах в Туле.

"По нашей информации, ПВО сбила по меньшей мере еще один украинский БПЛА в небе над городом. По словам местных, также были слышны полеты нескольких дронов в Зареченском районе города", — рассказали журналисты.

Примерно через 10 минут в СМИ заявили уже о двух уничтоженных дронах в городе.

"За последние четыре часа это, предварительно, пятый и шестой дрон", — говорится в сообщении.

В 9:27 в издании "Тульские новости" отметили, что на улице Новомосковская в Туле якобы упала часть украинской ракеты, в результате чего в домах выбиты окна. По сообщению местных жителей, на месте инцидента работают спецслужбы, территория вокруг дома оцеплена.

Взрывы в Брянской области

Кроме этого, пять БПЛА якобы были уничтожены в Брянской области, в результате чего пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в 3:24 обвинил Украину в атаке БПЛА и заявил, что противовоздушная оборона уничтожила два дрона над Карачевским и Брянским районами. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В 4:48 он сообщил, что средства ПВО сбили два БПЛА над Брянским районом. В 7:55 Богомаз рассказал якобы о еще одной попытке атаковать с помощью дронов.

"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Средствами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", — добавил он.

Взрывы в Калужской области

Кроме этого, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в Дзержинском и Жуковском районах Калужской области ПВО якобы также уничтожила БПЛА.

"Сегодня ночью на территории Дзержинского и Жуковского районов средствами ПВО сбиты БПЛА. По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", — заявил он.

Напомним, 24 ноября стало известно, что беспилотники атаковали химзавод в Брянской области. В СМИ сообщили, что Украина якобы трижды атаковала с помощью БПЛА — 11 ноября, 16 ноября и 21 ноября.

24 ноября три неизвестных БПЛА атаковали воинскую часть в Волгоградской области. По информации росСМИ, все дроны были подавлены РЭБ, однако один из дронов упал и взорвался на территории части.