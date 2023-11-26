"Руководство должно уйти": Безуглая требует отставки Залужного (фото)

По словам нардепа от "Слуги народа", главнокомандующий ВСУ не смог предоставить план на следующий год, а военное командование Украины никак не предлагает реформировать мобилизационные процессы в стране. Безуглая считает, что такие руководители должны уйти в отставку.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" и член комитета национальной безопасности Марьяна Безуглая раскритиковала действия украинского высшего военного командования и, в частности, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за то, что он "не смог предоставить" план войны на 2024 год. Свои претензии нардеп опубликовала 26 ноября в Facebook.

В своем посте она сослалась на "непубличную дискуссию", которая велась в верхах по поводу замыслов военного командования на следующий год. По словам Безуглой, военные не предоставили никакого плана — "ни большого, ни маленького, ни асимметричного, ни симметричного".

При этом депутат отметила, что данная проблема нарастала еще с лета текущего года, когда планировался бюджет на 2024 год. Но в ВСУ якобы просто сказали, что им необходимо в месяц набирать в войска не менее 20 тысяч граждан в месяц.

"Мы спрашивали, под что планировать? Как вы видите войну? Почему создание бригады, а не доукомплектование существующих? Сколько будет стоить бригада, новая бригада? Это же еще новые штабы, что с боевыми подразделениями? Закладывать ли средства под ротацию и демобилизацию? Что с обучением? Что с ротациями? Почему в 2024 не заложена закупка турникетов вообще, например?" — пишет Безуглая.

Также нардеп посчитала, что один погибший украинский солдат "стоит государству" 15 млн гривен, в то время, как турникет стоит в 10 тысяч раз меньше.

В заключение Безуглая решительно полагает, что если высшее военное руководство страны не имеет никакого плана на следующий год и не готово менять систему украинских вооруженных сил, то оно должно уйти в отставку.

"Если военное руководство не может предоставить никакого замысла на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что надо больше людей без никакого предложения по изменениям системы ВСУ, то такое руководство должно уйти", — завершила нардеп.

Отметим, что несколькими днями ранее Марьяна Безуглая уже критиковала Валерия Залужного из-за мобилизации. Нардеп утверждала, что у главнокомандующего нет времени на проверку работы ТЦК.

Напомним, еще в феврале 2023 года народного депутата Марьяну Безуглую хотели исключить из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Инициатива исходила от члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федора Вениславского.