Вопрос помощи Украине для Запада является "сделкой века", поскольку победить Россию можно теряя только средства, а не "своих детей", заявил генерал Ричард Берронс.

Британский генерал в отставке, экс-глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании Ричард Берронс заявил, что для победы в войне размер помощи Украине должен составлять около 75 миллиардов евро в год в течение 2-3 лет. Об этом он сообщил на форуме в швейцарском Люцерне.

Он отметил, что сейчас украинские военные сидят в окопах, где и проведут всю зиму без достаточного количества боеприпасов и вооружения.

"У них на "полке" ничего не осталось, у нас на "полках" ничего не осталось. Мы отдали все что хранили. Единственный путь победить — это наша мобилизация промышленности и нашей воли", — сказал Ричард Берронс.

Британский генерал в отставке утверждал, что это решение — является "сделкой века", поскольку можно победить Россию, тратя только средства, а не "своих детей". Со слова Берронса, что если ему, профессиональному военному, дать ракеты, кибер и прокси-атаки, боеприпасы в большом количестве, то для уничтожения европейской цивилизации в любой стране ему понадобится две недели. Он подчеркнул, что если в Европе кто-то думает, что это его не коснется — "то он глубоко ошибается".

Ричард Берронс заявил, что единственным развитием событий, если российский президент Владимир Путин останется даже с частью оккупированных украинских территорий, является вооруженное противостояние европейского сегмента НАТО с РФ.

Напомним, 26 ноября ветеран российско-украинской войны майор запаса ВСУ Алексей Гетьман заявил, что РФ создает "ось зла", куда входит не только Россия, но и Иран и Северная Корея. По его словам, враг готовится к военному конфликту с НАТО.

24 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украине нужно получить три победы, которые смогут поддержать мотивацию к борьбе с РФ. Он отметил, что самым важным достижением будет принятие Конгрессом США решения о предоставлении помощи стране.