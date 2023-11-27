"Не просто так": в ВС объяснили, почему дают РФ сбивать ракеты HIMARS и Storm Shadow

Россия является производителем систем противовоздушной обороны. Сейчас основная их часть размещена на Донецком и Южном направлении и в Крыму, рассказали в Воздушных силах.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что российская противовоздушная оборона не является такой эффективной, как об этом говорят в Российской Федерации. Об этом он сообщил в интервью "Новинарні".

Он отметил, что российские заявления о том, что ПВО сбила все цели звучит так же как и их утверждения о том, что они за восемь дней сбивают по 15 украинских самолетов. Игнат отметил, что Россия является производителем систем ПВО, а враг еще имеет деньги на то, чтобы производить и восстанавливать их.

На вопрос журналистов о том, насколько действенны российские системы ПВО против HIMARS, Storm Shadow, ATACMS и других ракет западного образца. Юрий Игнат отметил, что они не то, что действенные, они у оккупантов есть, годами развивались и модернизировались.

"У них "Осы" и "Торы" модернизированные. "Торы", кстати, несколько модификаций. У них есть "Бук-М1", "Бук-М2", "Бук-М3". Они имеют комплексы "Панцирь", С-300, С-350, С-400. Да, мы их прореживаем неплохо. Но у них и страна большая. Все эти комплексы должны защищать и Дальний Восток, и северные территории, и объекты инфраструктуры, дворцы и бункеры Путина", — сказал Игнат.

По его словам, врагу нужно защищать и стратегические города — Москву, Петербург, Калининград, поэтому РФ приходится "распылять" свою ПВО, однако основная ее часть сейчас на Донецком и Южном направлении и в Крыму.

"Вся лучшая российская ПВО стоит сейчас здесь и уничтожается нашими ракетами HARM, Storm Shadow, ATACMS и т.д.", — подчеркнул он.

Представитель ПС рассказал, что оккупанты могут уничтожать и перехватывать HIMARS, также у них есть комплексы, способные по их тактико-техническим характеристикам работать против баллистических ракет. Кроме этого, россияне могут сбивать крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP, однако украинские военные не просто так выпускают ракеты, чтобы их сбить. Игнат отметил, что есть определенные хитрости и тактические приемы, которые применяют командование и пилоты.

Напомним, 26 ноября военный эксперт Петр Черник заявил, что на территории России есть две первоочередные цели для ВСУ. По его словам, эти объекты являются суперважными не только для оккупантов, но и для Украины.

27 ноября в СМИ сообщили, что у российского президента Владимира Путина нет другого выбора, как ослабить оборону Калининграда, поэтому РФ переместила системы ПВО из этого региона на временно оккупированные территории. По данным журналистов, оккупанты потеряли "особенно" много систем ПВО С-400 на ВОТ.