Война в 2024 году: РФ будет иметь "незначительные успехи", а Украина откажется от наступления, — WSJ

По мнению авторов WSJ, командование ВСУ сосредоточится на строительстве фортификаций и обучении солдат. Также важно, чтобы на Западе преодолели "политический паралич".

Россия продолжает наращивать выпуск снарядов и военной техники, используя деньги, заработанные на продаже нефти. Тем временем Украина страдает от политической несогласованности на Западе, который оказался не способен предоставить нужное количество оружия. Также возникли проблемы с финансированием бюджетных расходов и мобилизацией. Зимой 2024 года не ожидают каких-то кардинальных изменений на фронте, однако ВС РФ будут иметь возможность несколько передвигать линию боев. Прогнозы по развитию событий зимой опубликовало издание The Wall Street Journal.

Авторы статьи WSJ рассмотрели три аспекта ситуации: политический, экономический, военный. Указали, что президент РФ Владимир Путин на третьем году войны имеет достаточно ресурсов, чтобы нанимать новых солдат и получать новую технику и оружие. Например, в новом году выделил рекордные 100 млрд долл. на вооруженные силы. При этом на Западе сложилась ситуация, которую журналисты назвали "политический паралич": ЕС и США не могут эффективно действовать, чтобы помочь Украине. Ко всему, есть проблемы внутри Украины: наличие коррупции и проблемы с мобилизацией.

По мнению WSJ, в новом году Украина сосредоточится на двух вопросах. Во-первых, будет строить оборонительные укрепления, чтобы не дать ВС РФ продвинуться. Во-вторых, сосредоточится на мобилизации и обучении солдат. Также издание считает, что украинское командование "откажется от наступления".

"Если этого не произойдет, то следующий год может стать переломным, после которого Украина все больше будет становиться обездоленной", — процитировало издание мнение старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Майкла Кофмана.

Война в Украине — прогноз на 2024 год

Предстоящий год, говорится в статье, может быть "тяжелый год обороны для Украины". Однако определенный позитив добавляет оборона Авдеевки в Донецкой области, которую россияне не могут захватить уже несколько недель подряд. Итак, указывают авторы WSJ, ВС РФ вряд ли смогут в новом году достичь какого-то "прорыва". Впрочем, возможны "незначительные успехи".

Издание приводит мнение Кофмана в поддержку своих оценок относительно потенциала России и Украины. Эксперт заявил, что РФ действительно имеет преимущество в материальных ресурсах, но они не помогут Кремлю покорить Украину.

"Материальные преимущества в 2024 году в основном на стороне России, но они не кажутся настолько решающими, чтобы Россия смогла достичь своих политических целей", — сказал собеседник WSJ.

В свою очередь, в следующем году США и ЕС должны начать действовать слаженно, чтобы не упустить шанс Украины на победу.

"Некорректно предполагать, что Россия выиграет войну. Однако, если в следующем году не будет сделан правильный выбор относительно подхода Украины и западных ресурсов, перспективы Украины на успех выглядят туманными", — процитировало издание слова эксперта.

Отметим, в начале ноября 2023 года Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный опубликовал колонку в The Economist, в которой описал текущую ситуацию в российско-украинской войне. Генерал перечислил пять пунктов, которые помогут Украине не попасть в "тупик" на поле боя. Также отметил, что в этом может помочь технологический прорыв.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на тезисы Залужного отметил, что война не оказалась в "тупике" и он верит в победу. Впрочем, через несколько недель глава государства признал, что ситуация в стране сложная.

Напоминаем, в ночь на 25 ноября ВС РФ запустили по Украине почти 80 дронов-камикадзе Shahed-136, большинство из которых силы ПВО сбили. Между тем 27 ноября западные СМИ опубликовали тезисы из украинского отчета, в котором говорится о доступе РФ к электронным компонентам, которые используются для строительства комплексов РЭБ.