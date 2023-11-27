Было два взрыва: в СМИ рассказали подробности атаки БПЛА на Рязань (видео)

Жители Рязани слышали два взрыва, однако Минобороны РФ заявили об уничтожении одного дрона. По информации российских журналистов, противовоздушная оборона якобы работала в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода.

Вечером 27 ноября беспилотные летательные аппараты атаковали Рязанскую область (Российская Федерация). Об этом сообщили в Минобороны России в Telegram.

"Сегодня около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве РФ отметили, что средства противовоздушной обороны якобы уничтожили украинский дрон над территорией Рязанской области.

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что в результате уничтожения БПЛА по предварительной информации пострадавших и материального ущерба нет.

"Сегодня вечером по сообщению Минобороны РФ средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбит беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации пострадавших и материального ущерба нет", — сказал он.

В издании Mash около 21:00 (по киевскому времени) сообщили, что в Рязани было слышно два взрыва. Также появился дымный след, журналисты считают, что это, вероятно, от удара ракеты ПВО по дрону.

"По нашим данным, сбиты два БПЛА. Местные слышали звуки над железнодорожным вокзалом города. Неподалеку оттуда находится аэродром", — говорится в сообщении СМИ.

Российские журналисты отметили, что один из беспилотников был якобы сбит на подлете к Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу, сейчас уточняется, когда конкретно упали обломки БПЛА.

Медиа Shot сообщило со ссылкой на местных, что ПВО якобы уничтожила БПЛА в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода, занимающегося производством бензина, дизеля, керосина и мазута. СМИ отметили, что разрушений и пострадавших нет.

Добавим, на момент выхода публикации украинская сторона не прокомментировала взрывы в Рязани.

Напомним, в ночь с 25 на 26 ноября беспилотники атаковали несколько областей России. В ГУР МОУ подтвердили причастность к ночной атаке и заявили о запуске около 35 дронов.

26 ноября военный эксперт Петр Черник рассказал, что на территории Российской Федерации есть две первоочередные цели для ВСУ. По его словам, удары по ним помогут снизить боевой потенциал оккупантов.