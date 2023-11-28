Намеренно отступают: боец рассказал о тактике ВС РФ на Мелитопольском направлении

Оккупанты устраивают много ловушек для украинских военных, поскольку понимают, что раз на раз получить успехи не могут, рассказал военный "Легиона Свободы" Константин Денисов.

На Мелитопольском направлении Вооруженные силы Российской Федерации могут намеренно отходить со своих позиций, чтобы затянуть украинских военных в ловушки. Об этом сообщил боец "Легиона Свободы" Константин Денисов в эфире телеканала "Эспрессо".

"Враг очень подлый и коварный. Наши ребята за крайнюю неделю дважды попали в ловушку и чудом вышли из нее", — сказал Константин Денисов.

Он отметил, что оккупанты отходят на определенных участках, будто оставляют позиции, после чего украинские бойцы туда заходят, а враг начинает простреливать. Также ВС РФ могут намеренно загонять ВСУ на локальные участки дорог, чтобы начали расстреливать. По словам Денисова, боевики устроили много ловушек, поскольку понимают, что в лоб, раз на раз добиться успеха не могут.

Также он рассказал, что на Мелитопольском направлении наблюдаются тактические успехи ВСУ. В частности, они связаны со многими факторами — героизмом штурмовой пехоты, работой артиллерии, западного оружия. Константин Денисов отметил, что недавно Силы обороны заняли выгодные позиции на этом направлении, однако продвижение дается тяжелой ценой, поскольку оккупанты постоянно атакуют из артиллерии и пытаются контратаковать. Кроме этого, у врага улучшилась ситуация с FPV-дронами, ими он прижимает украинскую пехоту и не дает активно отражать атаки, также российские БПЛА охотятся на военную технику.

Напомним, 19 ноября во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы. По словам мэра города Ивана Федорова, взрывы были слышны в районе Нового Мелитополя и в центральной части населенного пункта. В частности, в Новом Мелитополе расположен военный аэродром, который оккупанты превратили в воинскую часть.

23 ноября мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупанты готовятся к бегству из города. В частности, враг начал вербовать агентов, чтобы научить их ставить метки на объектах инфраструктуры, чтобы потом было легче наносить удары по ним.