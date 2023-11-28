"Самая дорогая кампания": РФ потратила 250 миллионов долларов на операцию "Майдан 3", — ГУР

"Майдан 3" направлен на разжигание вражды, обострение противоречий в Украине. Информационными и информационно-психологическими операциями занимаются подразделения, созданные во всех спецслужбах РФ, рассказали в разведке.

Российская Федерация потратила 250 миллионов долларов на информационную операцию "Майдан 3". Об этом сообщило издание "Бабель" со ссылкой на представителя Главного управления разведки Андрея Черняка.

Издание отметило, что операция "Майдан 3" направлена на разжигание вражды, обострение противоречий в Украине и распространение страха и паники. Эта операция велась с помощью Telegram.

По словам Андрея Черняка, это является самой дорогой кампанией РФ с 2014 года и Революции достоинства, на дискредитацию которой враг тратил десятки миллионов долларов.

Он отметил, что в России информационными и информационно-психологическими операциями занимаются подразделения, созданные во всех спецслужбах, в том числе и в Главном управлении Генштаба ВС РФ, Федеральной службе безопасности, при Минобороны РФ и администрации президента. В частности, первый заместитель администрации Путина Сергей Кириенко отвечает за проект осенне-зимней дестабилизации в Украине. Тогда как заместитель правительства РФ Владислав Сурков, который ранее был идеологом так называемого проекта "Новороссия" по кремлевскому замыслу участвует в смещении акцентов с внешней угрозы на внутренние противоречия в Украине.

Операция "Майдан 3": что известно

23 ноября журналист Денис Казанский заявил, что оккупанты открыто планируют на телевидении, как можно спровоцировать революцию в Украине. По словам российского эксперта Михаила Ходаренока, если майдан начнется, то только из-за "хитрых проделок" российских спецслужб. В частности, россияне призвали бить по гражданской инфраструктуре Украины.

21 ноября президент Украины Владимир Зеленский в интервью СМИ сообщил, что Москва имеет план под названием "Майдан 3", который запланирован на конец 2023 года. Целью плана является смещение президента.

Напомним, 17 ноября экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж заявил, что "Майдан 3" в Украине практически невозможен, поскольку "майданы" в Украине были инициированы обществом, которое выступало за демократию, европейские ценности и перспективы. Тогда как нынешнее положение в стране не способствует возникновению подобных ситуаций.