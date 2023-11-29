Кулеба отреагировал на блокировку Венгрией 50 млрд евро для Украины (видео)

По мнению главы украинского внешнеполитического ведомства, в ситуации с Венгрией стоит подождать еще несколько недель и посмотреть чем это закончится.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал блокировку Венгрией помощи Европейского союза Киеву в размере 50 миллиардов евро. Свое мнение по этому поводу глава МИД озвучил перед первым заседанием Совета Украина-НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе 29 ноября.

Отвечая на вопрос журналистов о действиях венгерских властей, Дмитрий Кулеба предложил немного подождать.

"Когда дело касается Венгрии, давайте подождем две недели и посмотрим, как это завершится", — сказал министр.

Глава МИД также высказался о неопределенности касательно помощи Украине со стороны США. Министр выразил надежду на то, что американский Конгресс примет решение, основываясь на интересах американского народа. Он подчеркнул, что эти интересы связаны с поддержкой как Украины, так и Израиля.

Дмитрий Кулеба также упомянул о том, что Киев никогда не обращался к Вашингтону с запросом об отправке американских солдат на войну против Российской Федерации.

Дмитрий Кулеба пообщался с журналистами перед первым заседанием Совета Украина-НАТО

Напомним, 22 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о возможности приостановки всей помощи от Евросоюза для Украины. Он утверждает, что Европейский совет должен провести откровенное и открытое обсуждение осуществимости стратегических целей ЕС в Украине.

Кроме того, 27 ноября глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил с заявлением, что Евросоюзу следует воздержаться от обсуждения 12-го пакета санкций в отношении России до тех пор, пока не будет проведен анализ последствий предшествующих мер.