Без света и тепла: в Германии призвали создать над Украиной "зимний щит"
По мнению главы МИД ФРГ Анналены Бербок, этой зимой Россия попытается вновь нанести массированные удары по объектам энергетики, поэтому союзники должны максимально обеспечить Киев системами ПВО и генераторами.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о необходимости создания защитного механизма над Украиной перед наступлением зимы. Об этом в среду, 29 октября, глава МИД ФРГ заявила на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе 29, сообщает немецкое медиа Deutsche Welle.
Бербок подчеркнула необходимость создания "оборонного щита" над Украиной для предотвращения российских атак в зимний период. Бербок отметила, что Россия снова направляет свои усилия на гражданскую инфраструктуру Украины и собирается повторно атаковать энергетическую инфраструктуру страны, лишая жителей тепла и электроэнергии.
"Целью России снова является гражданская инфраструктура", — заявила Бербок в ходе общения с прессой.
Руководительница германского внешнеполитического ведомства объявила о предоставлении Берлином электрогенераторов и систем ПВО Patriot Киеву. Она призвала другие страны-союзники Украины присоединиться к этому шагу.
Будут ли отключения света зимой
24 ноября министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, РФ ежедневно атакует энергосистему Украины, однако пока говорить о массированных ударах пока рано.
25 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины способны навредить и самим оккупантами. Глава государства подчеркнул, что действия РФ приводят к накоплению реакции, которая в один момент может оказаться решительной.
Кроме того, 25 ноября волонтер Тарас Чмут предупредил украинцев об опасности иллюзий относительно агрессии со стороны РФ. Он убежден, что у России остается значительный потенциал в производстве дронов и выпуске крылатых ракет.