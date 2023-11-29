Отравление жены Буданова: в ГУР рассказали о возможной спецоперации против сотрудников разведки

Как рассказал представитель военной разведки Андрей Юсов, расследованием отравление занимаются подразделение безопасности ведомства. В дальнейшем дело могут передать в другие компетентные органы.

Главное управление разведки Минобороны Украины самостоятельно проводит расследование по случаю отравления своих сотрудников и жены главы ведомства Кирилла Буданова Марианны Будановой. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов, в комментарии для "Украинской правды".

Юсов пояснил, что в соответствии с украинскими законами о разведке, контрразведке и оперативно-розыскной деятельности расследование этого инцидента проводит подразделение безопасности ГУР. Поскольку рассматривается возможная спецоперация против сотрудников разведки или их семей, их собственные службы занимаются расследованием.

Дальнейшие действия будут определены после тщательного изучения обстоятельств произошедшего. Предполагается, что после этапа внутреннего расследования будут приняты решения о возможной вовлеченности других правоохранительных органов или передаче материалов для дальнейшего досудебного или судебного разбирательства.

Отравление Марианны Будановой — что известно

Утром 28 ноября СМИ сообщили об отравлении жены Кирилла Буданова. Сообщалось о предполагаемом отравлении тяжелыми металлами Марианны Будановой, возможно не случайном.

Также в тот же день СМИ, ссылаясь на анонимные источники в ГУР, раскрыли, что отравление затронуло не только супругу руководителя ведомства, но и других сотрудников спецслужбы.

Тот же день, 28 ноября, в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили случай отравления Марианны Будановой, отметив, что она получает лечение.

На следующий день, 29 ноября, СМИ со ссылкой на анонимный источник в ГУР сообщали, что жену главы ведомства могли отравить мышьяком или ртутью.