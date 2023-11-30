"Появились новые возможности": Путин выигрывает войну в Украине, — The Economist

По мнению издания, победа Путина зависит от выносливости, а не от количества захваченной территории. Ни одна из армий не способна вытеснить другую на линии фронта в настоящий момент, но России хватит людей для войны еще на много лет.

У президента России Владимира Путина появились новые возможности в войне в Украине из-за отсутствия решительных действий Запада. России предоставляются реальные шансы на успех, особенно из-за слабой реакции Запада на оказание помощи, отсутствия стратегической перспективы и пассивности. Об этом пишет The Economist.

Запад, по мнению издания, мог бы сделать больше, используя свои промышленные и финансовые ресурсы для противодействия Путину и чтобы превзойти российские возможности.

"Причина, по которой победа Путина возможна, заключается в том, что победа заключается в выносливости, а не в захвате территории. Ни одна из армий не в состоянии вытеснить другую с территории, которую они сейчас контролируют. Контрнаступление Украины застопорилось. Россия теряет более 900 человек в день в боях за Авдеевку, город в Донбассе. Это война защитников, и она может продлиться много лет", — говорится в статье.

Более сильная позиция России

Согласно The Economist, к 2024 году Россия будет в более сильной позиции, так как располагает большим количеством дронов и артиллерийских снарядов. Кроме того, российская армия разработала эффективные тактики радиоэлектронной борьбы против украинских вооружений, а Путин спокойно относится к колоссальным потерям в своей армии.

Издание указывает на поставки России беспилотников из Ирана и снарядов из Северной Кореи, а также на укрепление российской военной машины благодаря торговым каналам через Турцию и Казахстан. Планы Запада ограничить доходы от российской нефти, устанавливая цену на нее на уровне 60 долларов за баррель, оказались неэффективными, поскольку Россия продает нефть по цене в 64 доллара за баррель, что почти на 10% выше, чем в начале 2023 года, говорится в материале.

Укрепление позиций Путина в РФ

Оценки The Economist также указывают на укрепление позиций Путина внутри страны, где элита контролирует экономику и выигрывает от военных действий, а простые граждане постепенно привыкают к войне. Считается, что поддержка Украины со стороны западных правительств ослабла, и появились сомнения в ее последующей поддержке.

The Economist предупреждает, что в 2025 году у Путина могут возникнуть проблемы из-за ведения войны, так как россияне начнут негодовать из-за принудительной мобилизации, инфляции и перераспределения средств на военные нужды. Однако предполагать, что его режим скоро упадет, бессмысленно, так как он может удерживаться при власти еще много лет и использовать войну в качестве оправдания для внутренних подавлений и страданий своего народа.

Как сдержать Путина

The Economist советует, что стратегия обороны Европы должна направляться на то, чтобы не допустить усиления Путина, и демонстрировать решимость в поддержке демократической Украины, ориентированной на Запад.

"Европа должна планировать, что Путин будет главной долгосрочной угрозой ее безопасности. Россия будет перевооружаться. У нее будет боевой опыт. Планирование обороны Европы должно быть направлено на то, чтобы не дать Путину почувствовать слабость на своем фланге — особенно если он сомневается в готовности президента Трампа сражаться в случае нападения на одну из стран НАТО", — говорится в статье.

Издание отмечает, что европейские политики должны нарастить свои усилия по обеспечению прогресса Украины, "обещая деньги и вступление в ЕС".

"Европейские лидеры не признают масштабов задачи — более того, многие, похоже, уклоняются от нее. Это глупость. Им следует прислушаться к словам Леона Троцкого: они могут быть не заинтересованы в войне, но война заинтересована в них", — говорится в материале The Economist.

Напомним, что в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи Владимир Путин заявил, что в "цивилизационном смысле" Российская Федерация не имеет границ.

Также 4 октября во время встречи с российскими олимпийцами глава Кремля заявил, что у России есть большое количество друзей в Европе, но они не проявляют признаков симпатии публично.