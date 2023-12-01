Тотальный "апгрейд": "мангал" на Т-90М обшили динамической защитой со всех сторон (фото)

Оккупанты изменили подход к построению "мангалов" на танках. Если раньше они были максимально высокими, чтобы сбить кумулятивную струю, то сейчас они максимально низкие.

Российские войска продолжают экспериментировать со строением "мангала" на танках. Во время модернизации Т-90М "Прорыв" на козырек установили очень много элементов динамической защиты "Контакт". Об этом сообщает Defense Express.

Блоки динамической защиты "Контакт" установили настолько плотно и так много, что за ними почти не заметно башню. Учитывая то, что уже есть несколько фотографий Т-90М "Прорыв" с одинаковым строением "мангала", скорее всего речь идет о серийном решении. Цель оккупантов одна — усилить защиту от дронов-камикадзе.

Установка ДЗ под прямым углом уменьшает ее эффективность

По сути в РФ построили целую платформу, на которую установили "Контакт". Для выхода экипажа из танка над люками установили сетку. Враг изменил вид "мангала". Если раньше он делался высоко над башней, чтобы уничтожить кумулятивную часть снаряда или сделать так, чтобы он неправильно сработал, то сейчас козырек расположен максимально низко.

"Контакт" установили даже по бортам башни

Блоки динамической защиты размещены и по бокам козырька, чтобы прикрыть пространство между конструкцией и башней. Также на фотографии заметно, что "Прорыв" был поражен между мешками и другими элементами частями ДЗ на борту машины.

Сетка-рабица над моторно-трансмиссионным отсеком

Еще одним нововведением стала решетка с сеткой-рабицей над двигателем танка. При этом сам танк штатно оборудуют динамической защитой "Реликт".

Автор отмечает, что дополнительные элементы ДЗ негативно отразятся на мобильности Т-90М. Вес одного элемента составляет 5,3 кг, но ДЗ эффективен только под углом. Если он будет 30-40 градусов, то это даст дополнительные 400-450 мм условной брони, а под прямым углом он падает до 100-200 мм.

Напомним, 3 ноября в РФ представили танк Т-90М с улучшением в бронировании.

Ранее командующий Сухопутных войск РФ генерал Олег Салюков, у танка Т-90М "Прорыв" появились новые боеприпасы "Тельник"