"Уникальная работа": Малюк рассказал, как снайперы СБУ защищали "дорогу жизни" в Бахмут (видео)

По словам главы спецслужбы, большинство снайперов ЦСО "А" являются чемпионами мира по снайпингу. Они выполняют самые сложные задачи во время войны.

Служба безопасности Украины (СБУ) впервые раскрыла подробности операции, как снайперы Центра специальных операций "А" (ЦСО "А") помогали защищать от оккупантов "дорогу жизни" в Бахмут весной 2023 года. Об этом сообщила СБУ в собственном телеграмм-канале.

Как рассказал председатель СБУ, генерал-майор Василий Малюк, спецназовцы СБУ вместе с Силами обороны длительное время удерживали эту важную логистическую артерию, чтобы выиграть время для перегруппировки наших войск и не дать врагу продвинуться вглубь Украины.

Кроме того, как пояснил глава СБУ, украинские снайперы в составе малых тактических групп прикрывали военных у "дороги жизни". Также они выполняли контрснайперскую, контрдиверсионную работу и корректировку огня для ВСУ.

Глава СБУ подчеркнул, что большинство снайперов ЦСО "А" являются чемпионами мира по снайпингу. Они выполняют самые сложные задачи во время войны.

"Это те, кто жалит иглой прямо в сердце. Это уникальная и филигранная работа. Они достают топовых негодяев на реально больших дистанциях. И они это делают постоянно, стабильно, эффективно", — уточнил он.

Глава СБУ презентовал фильм "Бахмут. Дорога жизни", который был выпущен в годовщину гибели легендарных снайперов ЦСО "А" СБУ Дмитрия Каплунова и Дениса Волочаева, а также посвящен снайперу Александру Вдовиченко, чье "имя навеки запечатлено в истории ЦСО "А". Именно в этой ленте показаны подробности работы украинских снайперов.

По словам Василия Малюка, важную роль в боях в Донецкой области сыграли также FPV-дроны. Спецназовцы СБУ одними из первых стали использовать их для боевой работы, предварительно совершенствуя и адаптируя под конкретные задачи. Поэтому, как отметил глава Службы безопасности, было принято решение усилить снайперов СБУ боевыми группами с FPV-дронами.

"СБУ лидирует по количеству уничтоженной бронетехники с помощью ударных беспилотников. Одна из наших групп за четыре боевых выхода полностью уничтожила 79 единиц техники. Дрон, который стоит от 450 до двух тысяч долларов, палит многомиллионный танк. Это очень понятная арифметика, доказывающая эффективность дронов", — добавил он.

По убеждению Малюка, новые технологии дают преимущество на поле боя, поэтому СБУ активно их использует и развивает.

"В рядах СБУ мы вырастили целое поколение уникальных операторов боевых дронов. Некоторые из них — Герои Украины", — отмечает Василий Малюк.

Напомним, ранее Малюк раскрыл детали операций СБУ по атаке на Крымский мост.

Отметим, в ноябре стало известно о рекордном снайперском выстреле украинского военного — удалось достать до российского солдата за 3,8 км.