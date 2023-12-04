AUKUS расширяется: Китай недоволен гонкой вооружений и "гегемонией" США

Главы оборонных ведомств США, Великобритании и Австралии обсудили в Силиконовой долине возможность увеличении количества подводных лодок в Индо-Тихоокеанском регионе, которые будут оснащены ядерными технологиями.

В Китае обеспокоены расширением сотрудничества США, Великобритании и Австралии в рамках программы AUKUS. Эти страны намерены развивать программу, используя подводные лодки противолодочные системы, беспилотники, искусственный интеллект и космическое наблюдение, для сдерживания китайской угрозы. Об этом 3 декабря сообщили обозреватели Global Times.

В материале говорится, что расширение альянса AUKUS спровоцировано "китайской угрозой" и может привести к гонке вооружений в Индо-Тихоокеанском регионе. В то же время китайские эксперты утверждают, что таким образом американцы используют эту угрозу в качестве предлога "для построения гегемонии".

Как сообщили журналисты "Голос Америки", 1 декабря на встрече министров обороны США, Австралии и Великобритании в Силиконовой долине главы ведомств решали вопросы глобальной безопасности в регионе. В частности, говорилось об увеличении количества подводных лодок, которые будут оснащены ядерными технологиями США.

В дополнение к атомным подводным лодкам, о которых шла речь в первоначальном соглашении AUKUS, новое соглашение предусматривает проведение серии военных учений с использованием подводных и надводных морских беспилотников и расширение возможностей трех стран по обмену разведданными.

Также три страны создадут новые радиолокационные станции, чтобы укрепить свои возможности по обнаружению и отслеживанию объектов в глубоком космосе.

Комментируя инициативу западных стран военный эксперт Вэй Дунсюй отметил, что цель такого сотрудничества — нарастить военную мощь и "создать военную группировку по принципу гегемонии под предлогом китайской угрозы, чтобы совершать провокационные действия".

"Эти проекты стран AUKUS могут не только привести к опасной гонке вооружений в регионе, но и стать плохим примером для всего мира", — подытожили китайские эксперты.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании заключило контракт с компанией BAE Systems на начало строительства новых атомных субмарин по проекту SSN-AUKUS. Производство подводных лодок должно быть реализовано к 2030 году, чтобы в итоге заменить имеющийся парк атомных субмарин.