Масштабный пожар в Луганске: БПЛА атаковали нефтебазу (фото, видео)

Российские медиа утверждают, что работникам оккупационного МЧС во время тушения пожара приходилось "маневрировать", поскольку в воздухе якобы находились украинские дроны-камикадзе.

В ночь с 3 на 4 декабря во временно оккупированном Луганске была атакована нефтебаза, в результате чего вспыхнул один из резервуаров. Об этом сообщило российское издание "Mash на Донбассе".

В России в атаке обвинили украинских военных.

"ВСУ ночью атаковали нефтебазу в Луганске, вспыхнул один из резервуаров", — говорится в сообщении.

В СМИ отметили, что якобы во время тушения огня в небе находились дроны-камикадзе. Спасатели подходили на безопасное расстояние, пока российская ПВО якобы сбивала воздушные цели, после этого они возвращались к ликвидации огня. Им удалось локализовать пламя.

Российское издание "РИА Новости" со ссылкой на военную комендатуру сообщило, что удар по нефтебазе был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата. Зато первые сообщения о "шуме" в Луганске появились около 22:00 3 декабря.

Напомним, вечером 29 ноября в Брянске в Российской Федерации прогремели взрывы. В России в атаке обвинили украинских бойцов. В частности, прилет произошел по складу "Шахедов", взрывы раздавались возле телецентра. Кроме этого, местные жители слышали "грохот" в районе телевышки.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что дрон атаковал Подольск Московской области. По его словам, российская противовоздушная оборона якобы отразила атаку дронов в городском округе Подольск, на месте падения обломков разрушений и пострадавших якобы нет.