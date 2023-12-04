Украине нужно до $400 млрд для выхода на границы 1991 года, — УП

По данным журналистов, Генеральный штаб подсчитал, сколько сил и средств нужно для выхода на границы. Также Ллойду Остину якобы объявили о потребности в 17 млн снарядов.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подсчитал, что для выхода Украины на границы 1991 года нужно сил и средств на 350-400 млрд долларов. Об этом сообщается в статье "Украинской правды" о ситуации между Валерием Залужным и Владимиром Зеленским.

Для того чтобы украинские войска имели чем наступать, нужно заранее договориться с партнерами о поставках оружия и боеприпасов. Генеральный штаб, как пишут в издании, должен представить политическому руководству стратегический замысел, а также расписать конкретные потребности в технике и боеприпасах. Его должны видеть верховный главнокомандующий Владимир Зеленский, Министерство обороны и Верховная Рада, которая выделяет бюджет.

Однако как отмечают авторы, проблема не в том, что нет плана действий на 2024 год, а в том, что реальный план не устраивает ни политическое руководство Украины, ни Запад.

"По данным УП, расчеты Генерального штаба показывают, что для выполнения задачи президента по освобождению всей территории Украины нужно сил и средств на 350-400 миллиардов долларов", — говорится в статье.

Также утверждается, что во время визита министра обороны Ллойда Остина в Киев, ему якобы озвучили некоторые потребности украинской армии. Один из высокопоставленных чиновников в Силах обороны сказал журналистам, что главе Пентагона озвучили потребность в 17 млн снарядов. "Ллойд Остин, мягко говоря, удивился", потому что такого количества боеприпасов не собрать даже во всем мире, утверджают журналисты.

Напомним, 3 декабря Ллойд Остин заявил, что США нацелены помогать Украине поставками военной помощи, чтобы не дать победить России.

1 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление не дало желаемых результатов.