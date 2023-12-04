"Поставит на колени": в США закончатся деньги для Украины до конца года, — Белый дом

Директор Административно-бюджетного управления США Шаланда Янг напомнила лидерам обеих партий в Конгрессе, что финансирование, которое должно быть выделено для Киева, будет работать и на американскую экономику в том числе.

В Администрации президента США Джо Байдена предупредили, что выделенные средства для помощи Украине закончатся до конца 2023 года. Об этом 4 декабря сообщила Financial Times со ссылкой на письмо директора Административно-бюджетного управления США Шаланды Янг к лидерам обеих партий в Конгрессе.

В своем обращении она подчеркнула, что без действий Конгресса до конца года закончатся ресурсы для закупки большего количества оружия и оборудования для Украины, а также для предоставления оборудования из военных запасов США.

"Нет никакого волшебного источника с финансированием, который бы помог нам справиться с этой задачей. У нас закончились деньги и почти закончилось время", — отметила чиновница.

Она подчеркнула, что поддержка США имеет решающее значение и не может быть заменена ничем иным. А вот отказ Конгресса одобрить новую поддержку "поставит Киев на колени на поле боя", а также "увеличит вероятность военных побед России".

"Если экономика Украины упадет, они не смогут продолжать воевать, и точка. Путин это хорошо понимает, именно поэтому Россия сделала разрушение украинской экономики центральным элементом своей стратегии — что вы можете видеть в ее атаках на украинский экспорт зерна и энергетическую инфраструктуру", — говорится в письме.

Янг напомнила, пишет издание, что уже сейчас пакеты военной помощи Украине от США стали меньше, хотя деньги для Киева приносят пользу, в том числе, американской экономике.

США и помощь Украине — что известно

В сентябре 2023 года Администрация президента США обратилась к Конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины, а также расходы на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы.

Однако инициатива президента Джо Байдена затормозилась из-за сопротивления ультраправых республиканцев в Палате представителей. При этом вновь избранный спикер Майк Джонсон предложил разделить помощь Украине и Израилю.

Сейчас он утверждает, что "оптимистичен", поскольку уверен: Конгресс США сможет принять дополнительные средства на помощь Израилю и Украине до рождественских праздников, однако есть условие.

Относительно перспектив одобрения в Конгрессе пакета дополнительного финансирования для Украины и других оборонных нужд Госдеп также настроен оптимистически, хотя вопрос решается уже почти два месяца.

Напомним, что во время брифинга 1 декабря координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби рассказал о приоритетах для помощи Украине для того, чтобы ей было легче пережить зиму.

Также Фокус сообщал, что, согласно опросу, в США выросла поддержка военной помощи Украине до 67%.