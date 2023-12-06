В Великобритании объявили о новой помощи для Украины: что известно

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон намерен встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в частности, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Киева.

В среду, 6 декабря, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отправился в США. В рамках визита дипломат намерен подтвердить поддержку Украины в ее борьбе против агрессии Российской Федерации. Об этом говорится на официальном сайте правительства Британии.

Сообщается, что накануне Кэмерон объявил о новом зимнем пакете гуманитарной помощи для Украины на 29 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, Лондон выделит 7,75 миллиона фунтов стерлингов на удовлетворение потребностей наиболее уязвимых категорий украинцев.

Упомянутые средства являются частью гуманитарной помощи Украине на 2023–2024 годы в размере 127 миллионов фунтов стерлингов, которую Британия анонсировала в июне.

В публикации говорится, что глава британского МИД собирается провести переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, чтобы "подтвердить международное сотрудничество и поддержку украинского народа в преддверии двух лет борьбы с российскими войсками".

"Великобританию и США глубоко связывает общая миссия по защите ценностей, которые обеспечивают безопасность и процветание для всех нас. Вот почему мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке Украины", — сказал Кэмерон.

Всего Великобритания выделила на военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине 9,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Напомним, 4 декабря стало известно, что Великобритания передала Силам обороны Украины ракеты Martlet для борьбы с ударными беспилотниками Shahed иранского производства, которые Россия применяет для атак по городам Украины.

Ранее, 13 ноября, в Великобритании объявили о новом пакете военной помощи для Украины, куда вошло зимнее снаряжение. Речь идет о зимней одежде для военных и экипировке первой необходимости.