Переодеваются в гражданское: в Крыму обнаружили штаб "неизвестной" части ВС РФ (фото, видео)

Партизаны ежедневно фиксируют размещение двух-трех автомобилей на черных номерах "особо важных" командиров и начальника штаба.

Украинское подполье обнаружило штаб одного из подразделений Вооруженных сил Российской Федерации во временно оккупированной Евпатории в Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Агенты "Атеш" уже несколько недель наблюдают за работой штаба пока неизвестной воинской части в Евпатории", — говорится в сообщении.

Координаты штаба — 45.218658, 33.377439.

В Евпатории разместили штаб одного из подразделений ВС РФ

Партизаны отметили, что российские офицеры пытались использовать гражданские автомобили, одевали гражданскую одежду и прятали военную аппаратуру для связи. Кроме этого, подполье ежедневно фиксирует размещение двух-трех автомобилей на черных номерах "особо важных" командиров и начальника штаба.

Напомним, 27 октября в украинском подполье рассказали, что Вооруженные силы Российской Федерации укрепляли временно оккупированную Евпаторию. Партизаны вели наблюдение за 68-м отдельным морским инженерным полком КЧФ (в/ч 86863) и обнаружили людей и автомобили, которые прибывали на военную базу.

18 ноября стало известно, что партизанское движение "Атеш" проникло в одну из частей Росгвардии в Евпатории в Крыму. В результате чего удалось узнать количество военной техники и личного состава врага. Также партизаны узнали о месте и времени совещания командования части Росгвардии.

5 декабря в "Атеш" сообщили, что в Крыму в воинских частях россияне репрессируют солдат срочной службы. Тогда как во избежание проблем военным предлагают подписать контракт с ВС РФ.