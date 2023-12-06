Впервые в России: московский суд приговорил офицеров за "неотражение нападения ВСУ"

Хотя дело офицеров российской армии рассматривалось в закрытом режиме, однако, по сведениям журналистов, вину они не признали.

Московский военный суд отправил в колонию двух российских офицеров за "неотражение нападения ВСУ". Об этом пишет оппозиционное издание Meduza.

По информации журналистов, 2-й Западный окружной военный суд в Москве приговорил подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова к четырем годам лишения свободы, признав виновными в нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию РФ (ч. 2 ст. 340 УК РФ).

"Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. Военные отбыли более полутора лет из полученного срока, находясь под следствием, поэтому вскоре они могут претендовать на условно-досрочное освобождение", — пояснило издание.

И добавило, что судья не стал применять к Бондареву и Дмитракову "всю полноту санкций, заложенных в ст. 340 УК РФ". При этом обоих подсудимых, по данным Meduza, не лишили офицерских званий и после выхода на свободу они смогут вернуться на службу в армию.

Дело Бондарева и Дмитракова рассматривалось в закрытом режиме, однако, по сведениям журналистов, вину они не признали.

За что возбудили дело

Уголовное дело против российских офицеров Бондарева и Дмитракова было возбуждено весной 2022 года после ракетного удара ВСУ по складу боеприпасов и технике возле села Старая Нелидовка Белгородской области.

"В результате погибли семеро российских военнослужащих, свыше 40 были ранены. Кроме того, были уничтожены 15 единиц техники, еще десятки — повреждены. Общий ущерб, по оценке следствия, составил 90 миллионов рублей", — уточняет издание.

Российские СМИ называют этот приговор первым с формулировкой "за неотражение внезапного нападения ВСУ на территорию России". Однако при этом медиа утверждают, что это расследование "далеко не последнее".

"По каждому "прилету" со стороны Украины возбуждаются уголовные дела о терроризме, при этом если ракеты и дроны не были сбиты или подавлены российскими военными, то в отношении них расследуется дело о халатности (ст. 293 УК РФ)", — отмечают журналисты.

Вместе с тем, как утверждают СМИ, "пока о подозреваемых и обвиняемых по таким делам они не слышали".

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