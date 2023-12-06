Мобилизация в Украине: Шмыгаль анонсировал цифровизацию заключений ВВК

По данным главы правительства, в целом в Украине уже увеличили количество ВВК на 50%. Также более чем в два раза выросла пропускная способность гарнизонных ВВК на базе гражданских медицинских учреждений.

В Украине планируют существенно ускорить прохождение военно-врачебной комиссии путем ее цифровизации. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В Минцифры сообщили о плане в ближайшее время цифровизировать заключение ВЛК. Важное решение, которое поможет получать другие услуги онлайн", — подчеркнул премьер.

По его словам, все ответственные уже получили поручения. Кроме того, он отметил, что дал задание проработать предложение Минсоцполитики о наличии соцработников в медицинских учреждениях для помощи военным с получением необходимых услуг.

По данным главы правительства, в целом в Украине уже увеличили количество ВВК на 50%. Также более чем в два раза выросла пропускная способность гарнизонных ВВК на базе гражданских медицинских учреждений.

"Внедрена электронная очередь во всех военных учреждениях здравоохранения, цифровизировали документооборот в 90% воинских частей. Продолжаем развивать безбарьерную среду — выделили на это необходимые средства. Все эти меры уже позволили уменьшить продолжительность прохождения ВВК в три раза", — рассказал Шмыгаль.

Напомним, в конце августа стало известно, что в Украине вводят электронный документооборот с ТЦК. ВВК модернизируют с целью улучшения качества медобслуживания защитников и упрощения ее работы. Отныне воинские части, учреждения здравоохранения и Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) будут обмениваться документацией.

Ранее в Украине упростили порядок реализации постановлений ВВК для раненых военнослужащих ВСУ. До введения соответствующего изменения защитники должны были возвращаться в воинскую часть, чтобы оформить отпуск или уволиться по состоянию здоровья. Теперь в таких случаях необходимо посетить только военкомат.