Получил благословение: ребенок, пострадавший от удара ВС РФ, встретился с Папой Римским (фото)

По словам Романа Олексива, он запомнит эту встречу навсегда. После ракетного обстрела Винницы мальчик потерял мать, а также получил ожоги по всему телу, с которыми справляется уже полтора года.

9-летний мальчик Роман Олексив, который серьезно пострадал после ракетного удара ВС РФ по Виннице, встретился с Папой Римским. Об этом говорится на странице мальчика в социальной сети Facebook.

Отмечается, что украинец со Львова чудом выжил после удара по Виннице, который совершили российские оккупанты. В Риме он не только провел встречу с понтификом, но и получил от него благословение. В качестве благодарности Роман подарил ему памятный браслет.

9-летний украинец, который пострадал от ракетного удара ВС РФ, встретился с Папой Римским Фото: Vatican Media 9-летний украинец, который пострадал от ракетного удара ВС РФ, встретился с Папой Римским Фото: Vatican Media 9-летний украинец, который пострадал от ракетного удара ВС РФ, встретился с Папой Римским Фото: Vatican Media 9-летний украинец, который пострадал от ракетного удара ВС РФ, встретился с Папой Римским Фото: Vatican Media

Прошла встреча в День Святого Николая, который теперь в Украине отмечается 6 декабря.

"Это была незабываемая и благословенная встреча", – говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, что на встречу с Папой Римским Роман Олексив пришел вместе со своим отцом, который продолжает его воспитывать после смерти матери. Понтифик уделил время им обоим. Примечательно, что ребенок подарил Папе Франциску браслет Национального центра реабилитации "Несокрушимые" (UNBROKEN), после чего обнял его.

Ракетный удар по Виннице: что известно

14 июля 2022 года российские оккупанты ударили ракетой по Виннице. В тот момент в городе находился Роман Олексив с мамой Галиной. Они прибыли туда в гости к бабушке с дедушкой.

После ракетного удара женщина скончалась, а вот ребенка госпитализировали в Винницкую областную больницу. Там его разыскал отец. Мальчик был в тяжелом состоянии, ведь около 45% его тела покрыли внешние ожоги, еще 35% – внутренние. настолько глубокими, что местами даже достигали костей.

Напомним, что 14 июля российские ракеты "Калибр" ударили по центру Винницы, убив десятки людей, однако в Министерстве обороны РФ, в свою очередь, заявили, что удар нанесли по "нацикам".

Служба безопасности Украины сообщала, что в Виннице задержали 300 подозреваемых в корректировке удара по областном центру. Местные жители успели избить мужчину, который говорил о том, что ракетные удары по городу со стороны РФ будут продолжаться.