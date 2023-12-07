Война в 2024 году: эксперт объяснил, на каком единственном направлении ВСУ будут наступать (видео)

В новом году бойцы ВСУ сосредоточатся на обороне и на уничтожении ресурсов противника, пояснил обозреватель Александр Коваленко. При этом граждане не всегда будут понимать тактику командования.

Украинские войска в 2024 году не будут осуществлять активных наступательных действий. Командование будет применять новую тактику, которую не всегда поймут рядовые наблюдатели. Однако есть один плацдарм на юге, где действительно возможно продвижение вперед и расширение освобожденной территории. О том, что может ожидать украинцев в будущем, рассказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала Freedom.

Когда украинское командование будет вводить новую тактику, то сторонние наблюдатели могут не понимать, для чего делают те или иные действия, отметил обозреватель. Для них будут оставаться тайной определенные тактические действия и в чем их польза. В целом в 2024 году основное внимание сместится. Теперь главным будет не освобождение оккупированной территории Украины, а оборона позиций и уничтожение ресурсов ВС РФ.

"По большинству плацдармов это будут усилия не столько по освобождению территории, а сколько в формате удержания оборонительных действий, уничтожения наибольшего количества ресурсов противника".

Однако есть один плацдарм, который попытаются расширить, пояснил Коваленко. По его словам, речь идет о левобережье Херсонщины. Впрочем, там также не будет таких же впечатляющих результатов, как это было при освобождении Киевщины, Сумщины, Черниговщины, Харьковщины, Херсона и части Херсонской области.

"Здесь нет абсолютно никакого секрета. Это вполне может быть левобережье Херсонской области, поскольку там складываются так условия", — говорится в заявлении военного обозревателя.

Объяснение Коваленко относительно боев в 2024 году — см. с 10:19

Бои в Украине — детали

Отметим, о появлении украинских плацдармов на левобережье Херсонщины стало известно в середине октября 2023 года. Постепенно эти плацдармы разрастались и сливались. На сегодня в серой зоне находится площадь около 200 кв. км, которая тянется узкой полосой от Голой Пристани на юге и до Крынок на севере. Генштаб ВСУ в утреннем отчете по состоянию на 7 декабря указал, что военные на данном отрезке фронта ведут контрбатарейную борьбу и бьют по тылам ВС РФ.

Левобережье Херонщины по состоянию на 7 декабря 2023 года Фото: DeepState

6 декабря аналитики Института изучения войны подтвердили, что бойцы ВСУ закрепились на позициях под Крынками. Однако военные страдают от управляемых авиабомб, которые регулярно запускают россияне. Между тем военный эксперт Александр Гетьман рассказал, что нужно сделать для успешного закрепления на левом берегу Днепра. По его словам, необходимо взять под контроль площадь 20 на 20 км.

Напоминаем, бойцы ВСУ показали видео, как уничтожают редкую минометную установку россиян с помощью FPV-дрона: событие произошло на восточном отрезке фронта. В то же время на севере продолжается борьба с ДРГ России: их обезвреживают с помощью артиллерии, объяснили украинские воины.