Остин пригрозил конгрессменам США отправить их близких "воевать с Россией", – СМИ

По словам американского журналиста Такера Карлсона, на секретном брифинге в Палате представителей глава Пентагона призвал выделить больше помощи Киеву.

Бывший телеведущий американского канала Fox News Такер Карлсон утверждает, что глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил членам Палаты представителей США отправить их родственников на войну с Российской Федерацией. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X 7 декабря.

Такер Карлсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена "открыто угрожает американцам из-за Украины". По словам журналиста, на секретном брифинге глава Пентагона призвал конгрессменов предоставить Киеву дополнительную помощь.

"Ллойд Остин сообщил членам Палаты представителей, что, если они не выделят больше денег для Зеленского, "мы отправим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей воевать с Россией", — написал Карлсон.

На момент публикации новости Ллойд Остин никак не прокомментировал слова Такера Карлсона.

Как отмечает портал Headline USA, заявление Карлсона последовало за словами представителя Белого дома Джона Кирби о том, что в будущем может пролиться "американская кровь", если Конгресс прекратит помощь Киеву.

Напомним, 10 ноября СМИ сообщили, что бывший президент США Дональд Трамп возможно будет рассматривать Такера Карлсона в качестве своего кандидата на пост вице-президента на выборах 2024 года. По словам Трампа, у журналиста "большой здравый смысл".

Ранее, 7 июня, Такер Карлсон сказал, что Украина якобы подорвала Каховскую ГЭС. Он заявил, что разрушение дамбы, возможно, наносит вред Украине, но еще больше — России.