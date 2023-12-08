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Военный Фокус Российско-украинская война

"Обновляют ежедневную статистику потерь": снайперы ССО уничтожили врага на Херсонщине (видео)

Диана Бондаренко
Снайперы ССО уничтожили российских военных

Бойцы ССО работают на всех операционных направлениях. На обнародованных кадрах можно увидеть, как операторы через прицел наблюдают за российскими оккупантами, а затем наносят точные выстрелы.

Снайперы Сил Специальных Операций Вооруженных сил Украины показали, как уничтожают российских военных в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе ССО в Telegram.

Бойцы рассказали, что продолжают работать на всех операционных направлениях.

"Снайперы 73-го морского центра показали, как уничтожают оккупационные войска на Херсонщине и возобновляют ежедневную статистику потерь противника", — говорится в сообщении ССО.

В пресс-службе опубликовали ролик, в котором показали, как украинские снайперы через прицел наблюдают за российскими оккупантами, а затем наносят точный выстрел. После этого противники погибают, а военные ССО продолжают уничтожать личный состав Вооруженных сил Российской Федерации.

"Идем дальше!" — добавили бойцы ССО.

Напомним, 7 декабря стало известно, что бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев и воины 74-го отдельного разведывательного батальона уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Оккупанты пытались спрятать огнеметную систему вблизи посадки, однако ВСУ сбросили на нее снаряд с беспилотного летательного аппарата.

6 декабря сообщалось, что на Лиманском направлении украинские военные уничтожили российский транспортный вертолет Ми-8 с помощью реактивной системы HIMARS. Аэроразведка обнаружила российский вертолет, который сел в поле, и передала его координаты украинским артиллеристам. В результате по технике ударили ракетой GMLRS.