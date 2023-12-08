"Обновляют ежедневную статистику потерь": снайперы ССО уничтожили врага на Херсонщине (видео)

Бойцы ССО работают на всех операционных направлениях. На обнародованных кадрах можно увидеть, как операторы через прицел наблюдают за российскими оккупантами, а затем наносят точные выстрелы.

Снайперы Сил Специальных Операций Вооруженных сил Украины показали, как уничтожают российских военных в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе ССО в Telegram.

Бойцы рассказали, что продолжают работать на всех операционных направлениях.

"Снайперы 73-го морского центра показали, как уничтожают оккупационные войска на Херсонщине и возобновляют ежедневную статистику потерь противника", — говорится в сообщении ССО.

В пресс-службе опубликовали ролик, в котором показали, как украинские снайперы через прицел наблюдают за российскими оккупантами, а затем наносят точный выстрел. После этого противники погибают, а военные ССО продолжают уничтожать личный состав Вооруженных сил Российской Федерации.

"Идем дальше!" — добавили бойцы ССО.

Напомним, 7 декабря стало известно, что бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев и воины 74-го отдельного разведывательного батальона уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Оккупанты пытались спрятать огнеметную систему вблизи посадки, однако ВСУ сбросили на нее снаряд с беспилотного летательного аппарата.

6 декабря сообщалось, что на Лиманском направлении украинские военные уничтожили российский транспортный вертолет Ми-8 с помощью реактивной системы HIMARS. Аэроразведка обнаружила российский вертолет, который сел в поле, и передала его координаты украинским артиллеристам. В результате по технике ударили ракетой GMLRS.