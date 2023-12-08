ВС РФ изменили маршрут переброски военных на фронт: "Атеш" указал на интересную деталь (фото)

Оккупанты перестали использовать аэродром и военный городок возле него в Джанкое для передержки личного состава. Захватчиков отвозят в Калиновку, рассказали в украинском подполье.

Украинское подполье заметило новый маршрут перевозки личного состава Вооруженных сил Российской Федерации в Джанкой во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Атеш" фиксирует новый маршрут доставки оккупантов на фронт", — говорится в сообщении.

Агенты движения узнали новый маршрут транспортировки оккупантов с территории России в Крым. Военные РФ прибывают на вокзал Джанкоя автотранспортом и поездами. Командование врага приказало не использовать аэродром и военный городок возле него для передержки солдат после недавних ударов и больших потерь живой силы. Партизаны обнаружили, что военнослужащих отвозят в Калиновку в Джанкойском районе.

Кроме этого, в "Атеш" рассказали, что большое количество российской военной полиции и сотрудников ФСБ ищут корректировщиков и партизан.

"Подняли большую панику, но все безрезультатно. Зато мы смогли идентифицировать их уже на том же вокзале", — добавили в подполье.

Напомним, 5 декабря в партизанском движении рассказали о переброске российских военных из Якутии во временно оккупированный Крым. Через час после собрания в Джанкое их забрала Росгвардия. Партизаны отметили, что россияне были неопрятно одеты, нецензурно выражались, грубили и оставляли после себя мусор на улице.

30 ноября во временно оккупированном Джанкое и районе местные жители слышали взрывы. В частности, они раздавались недалеко от аэродрома. Оккупационные власти не прокомментировали ситуацию.