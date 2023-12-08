Ситуация близка к кризису: эксперты о приостановке военной помощи Украине (видео)

У Киева есть повод для беспокойства, считают аналитики, поскольку на фоне политической борьбы в Вашингтоне дальнейшая военная поддержка американцев остается под вопросом. Кроме того на горизонте приход новой, куда менее дружелюбной американской администрации.

Белый дом 7 декабря в очередной раз призвал республиканцев в Конгрессе прекратить противодействие предложенному пакету мер, который предоставит десятки миллиардов долларов крайне необходимой военной помощи Украине. Это свидетельствует об острой политической борьбе в Вашингтоне, которая в итоге может привести к кризисной ситуации, и у Киева есть все основания для беспокойства. О перспективах дальнейшей поддержки Украины говорится в материале The War Zone.

Позиция Белого дома

Решение республиканцев в Сенате заблокировать законопроект о дополнительных расходах на национальную безопасность в размере 106 млрд долларов, который включает 61 млрд на военную помощь Украине вызвало резкую критику со стороны администрации президента Джо Байдена.

"Поразительно, что мы дошли до этого момента и что республиканцы в Конгрессе готовы сделать Путину подарок. Самый большой подарок, на который Путин мог надеяться", — заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, такая позиция говорит о том, что американские законодатели решили "сыграть в салочки" с национальной безопасностью США.

Сам глава Белого дома убежден, что голосование в Сенате надолго запомнится, поскольку прекращение военной поддержки Украине укрепляет позиции российского президента Владимира Путина, который, по всей видимости, не собирается останавливаться. В долгосрочной перспективе это грозит прямым столкновением НАТО с Россией.

"Если Путин захватит Украину, он на этом не остановится Он ясно дал это понять. Если Путин нападет на союзника по НАТО… что ж, мы как член НАТО обязались защищать каждый дюйм территории НАТО. Тогда у нас будет то, к чему мы не стремимся и чего у нас нет сегодня: американские войска, сражающиеся с российскими войсками…", — заявил Байден, добавив при этом, что история будет сурово судить тех, кто это допустил.

Комментарии Кремля

Заявления Байдена вызвали резкую отповедь со стороны российских чиновников. Так глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает, что дальнейшая поддержка Украины является для Америки лишним бременем, поскольку США рискуют создать для себя "второй Вьетнам", причем каждой новой американской администрации придется с этим разбираться.

"Украина превратится в "черную дыру", поглощающую все больше ресурсов и людей", — заявил он.

Более в резкой форме слова Байдена прокомментировал посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, подобная риторика совершенно неприемлема для ядерного государства, которое должно иметь ответственность.

"В попытке "подлить масла" в огонь украинской войны "по доверенности" здесь окончательно потеряли связь с реальностью, с легкостью рассуждая о вероятности прямого столкновения вооруженных сил наших стран", — заявил российский дипломат.

Антонов добавил, что Вашингтон и "ненасытный военно-промышленный комплекс США" являются прямыми бенефициарами кровопролития на Украине.

"Не пора ли местным властям одуматься и перестать сеять хаос по всему миру лишь бы уберечь от заката американскую гегемонию?" — рассуждает посол.

Как оценивают ситуацию в Киеве

Сложившуюся ситуацию прокомментировал и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он подчеркнул, что несмотря на политический тупик в США украинцы продолжат борьбу за свою страну.

"Независимо от того, кто, где и как голосовал в любой стране мира, мы не перестанем защищать нашу страну, не отдадим ни клочка нашей земли и не простим ни одного убитого или раненого. Мы сосредоточимся, сделаем выводы, перезарядим оружие и продолжим уничтожать русского монстра", — написал Данилов в Twitter.

По словам руководителя СНБО, лучшим гарантом безопасности Украины были и остаются Силы обороны, которые обеспечат страховку от "нестабильной политической ситуации и невыполнения международных обязательств по безопасности".

Политические распри в Вашингтоне и неспособность союзников выполнить ранее взятые на себя обязательства по оказанию помощи — явно плохие предзнаменования для Украины, подводят итоги обозреватели. В условиях, когда украинское контрнаступление увязло, а на горизонте маячит перспектива прихода новой, куда менее дружелюбной американской администрации, у Киева есть все основания беспокоиться о том, на какую помощь он может рассчитывать от своих друзей.

Напомним, как рассказали 6 декабря обозреватели The New York Times, блокирование законопроекта о выделении помощи Украине в Сенате США означает, что Киев вряд ли сможет получить дополнительную американскую помощь до конца года.